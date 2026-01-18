Anzeige – Deals & Sales: PSN-Guthaben, Spiele‑Rabatte und Xbox Game Pass günstiger

Gaming‑Deals der Woche: PSN‑Guthaben, Game‑Rabatte und Xbox Game Pass günstiger!

Bei Eneba laufen aktuell mehrere starke Aktionen für PlayStation‑, Xbox‑ und PC‑Spieler. Mit den passenden Rabattcodes lassen sich gleich mehrere Angebote deutlich unter dem Normalpreis sichern.

Für PlayStation-Nutzer gibt es eine 100 Euro PSN-Guthabenkarte für nur 80,99 Euro, wenn der Code 100DEPSN genutzt wird. Das Angebot eignet sich besonders für Store‑Sales, Vorbestellungen oder den Kauf von DLCs.

Zusätzlich bietet der Store einen 16 % Rabatt auf Games und DLCs, der mit dem Code GamesGamesGames aktiviert wird. Der Rabatt gilt für zahlreiche digitale Titel und erweitert die Aktion um eine breite Auswahl an Spielen.

Für Xbox-Spieler steht ein weiteres Highlight bereit. Ein Jahresabo von Xbox Game Pass Essential ist für 49,49 Euro erhältlich, wenn der Code XGPE verwendet wird. Die Laufzeit lässt sich anschließend in rund 4,8 Monate Game Pass Ultimate umwandeln, was das Angebot besonders attraktiv macht.

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. Thagor90 12480 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 18.01.2026 - 15:15 Uhr

    OK, das mir dem Umrechnen ist natürlich immer ganz nett.

    Schön, das weiter solche Angebote kommen

  4. Hammerlore 26640 XP Nasenbohrer Level 3 | 18.01.2026 - 15:25 Uhr

    Hab da schon ein paar mal GPU geshoppt. Echt gute Seite. Hab auch schon mal eine Support-Fall zu einem Spiel-Code gehabt. Ging super schnell und echt kulant.

  5. Duck-Dynasty 150735 XP God-at-Arms Bronze | 18.01.2026 - 15:32 Uhr

    Oh Mann…
    Gerade 66 Schleifen geopfert 🫣
    Aber wenigstens auch den link benutzt. 😅

