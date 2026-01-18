Anzeige – Deals & Sales: PSN-Guthaben, Spiele‑Rabatte und Xbox Game Pass günstiger

Bei Eneba laufen aktuell mehrere starke Aktionen für PlayStation‑, Xbox‑ und PC‑Spieler. Mit den passenden Rabattcodes lassen sich gleich mehrere Angebote deutlich unter dem Normalpreis sichern.

Für PlayStation-Nutzer gibt es eine 100 Euro PSN-Guthabenkarte für nur 80,99 Euro, wenn der Code 100DEPSN genutzt wird. Das Angebot eignet sich besonders für Store‑Sales, Vorbestellungen oder den Kauf von DLCs.

Zusätzlich bietet der Store einen 16 % Rabatt auf Games und DLCs, der mit dem Code GamesGamesGames aktiviert wird. Der Rabatt gilt für zahlreiche digitale Titel und erweitert die Aktion um eine breite Auswahl an Spielen.

Für Xbox-Spieler steht ein weiteres Highlight bereit. Ein Jahresabo von Xbox Game Pass Essential ist für 49,49 Euro erhältlich, wenn der Code XGPE verwendet wird. Die Laufzeit lässt sich anschließend in rund 4,8 Monate Game Pass Ultimate umwandeln, was das Angebot besonders attraktiv macht.

