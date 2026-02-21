Anzeige – Deals & Sales: PSN-Guthaben, Xbox Game Pass und Spiele günstiger

Eneba startet eine neue Rabattaktion, die besonders für PlayStation- und Xbox-Spieler interessant ist. Mit speziellen Codes lassen sich Guthabenkarten, Abos und Spiele deutlich günstiger erwerben – allerdings nur für kurze Zeit, denn die Aktion läuft nur bis zum 23. Februar um 13:00 Uhr CET.

Xbox Game Pass Essential

Xbox-Spieler profitieren von einem starken Angebot für 12 Monate Xbox Game Pass Essential, das mit dem Code XGPE auf ~50,99 € fällt.

PSN‑Guthaben reduziert

Mit dem Code PSNDE100 kostet die 100‑Euro‑PSN‑Gift‑Card aktuell nur ~81,49 €.

15 % Rabatt auf zahlreiche Spiele

Zusätzlich bietet Eneba 15 % Rabatt auf eine große Auswahl an Games – darunter Arc Raiders, Minecraft, GTA V und viele weitere Titel. Code: GAMES15 .

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.