Anzeige – Deals & Sales: PSN, Xbox Game Pass und Nintendo Online stark reduziert

Eneba startet neue Deals für PSN, Xbox Game Pass und Nintendo Online.

Auf der digitalen Handelsplattform Eneba sind aktuell neue Deals für verschiedene Gaming-Abos und Guthabenkarten verfügbar.

Im Angebot befinden sich unter anderem eine 100 Euro PSN-Guthabenkarte für 81,99 Euro mit dem Rabattcode PSNDE100 sowie ein einmonatiges Abo für Xbox Game Pass Ultimate für 16,99 Euro mit dem Code XGPUEU.

Für Nintendo Switch Online gibt es ebenfalls reduzierte Angebote. Die 12-Monats-Mitgliedschaft ist für 15,69 Euro mit dem Code NINOnline erhältlich, während die Familienmitgliedschaft für 12 Monate für 28,49 Euro mit dem Code NINOnlineFam angeboten wird.

100 € PSN-Guthaben für 81,99 € mit Rabattcode: PSNDE100

1 Monat Xbox Game Pass Ultimate für 16,99 € mit Rabattcode: XGPUEU

12 Monate Nintendo Online-Mitgliedschaft für 15,69 € mit Rabattcode: NINOnline

12 Monate Nintendo Online-Familienmitgliedschaft für 28,49 € mit Rabattcode: NINOnlineFam

Alle Angebote sind zeitlich begrenzt und gelten bis zum 27. April um 13:00 Uhr (CET).

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.