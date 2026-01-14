Anzeige – Deals & Sales: PSN- & Xbox-Guthaben + Game Pass Essential jetzt drastisch reduziert

Zum Start in die Woche tauchen zwei zeitlich begrenzte Angebote auf, die für viele von euch interessant sein dürften. Eine 50 Euro PSN Guthabenkarte wird aktuell für 40,99 Euro angeboten, sofern der Rabattcode PSN50DE genutzt wird. Das Angebot ist über Eneba verfügbar und richtet sich an Spieler, die ihr PlayStation Konto günstig aufladen möchten.

Parallel dazu gibt es ein weiteres Angebot für Xbox Nutzer. Das 12 Monats-Abo von Xbox Game Pass Essential wird mit dem Code XGPE für 49,49 Euro angeboten. Damit erhalten Spieler ein komplettes Jahr Zugang zu den Basisfunktionen des Dienstes zu einem deutlich reduzierten Preis.

Beide Aktionen laufen nur bis zum 16. Januar um 13:00 CET, was den Deals eine klare zeitliche Grenze setzt. Wer sein Guthaben auffüllen oder ein Jahresabo abschließen möchte, hat damit nur ein kleines Zeitfenster, um zuzuschlagen.

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.