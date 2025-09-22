Anzeige – Deals & Sales: Refurbished lohnt sich: Xbox Series X|S jetzt günstiger im Microsoft Store

Ihr wollt eine Xbox Series X oder Series S, aber euer Budget ist gerade nicht im Power-Modus? Dann kommt hier ein echter Geheimtipp: Die Xbox Certified Refurbished-Konsolen sind technisch wie neu, kommen direkt von Microsoft und kosten deutlich weniger.

Und jetzt wird’s richtig spannend: Vom 22. bis 30. September gibt’s im Microsoft Store satte 50 € Rabatt auf alle zertifizierten Modelle. Kein Trick, kein Kompromiss – einfach clever sparen.

Was heißt „Certified Refurbished“ überhaupt?

Ganz einfach: Diese Konsolen hatten schon mal ein Zuhause, wurden aber komplett von Microsoft geprüft, gereinigt und aufbereitet.

Defekte Teile werden mit Originalteilen ersetzt, alles wird getestet und neu verpackt. Eure Konsole hat 12 Monate Garantie und enthält alles Zubehör eines neuen Produktes. Ihr geht also kein Risiko ein, sondern bekommt Qualität direkt vom Hersteller.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Ihr spart bares Geld, bekommt volle Leistung und tut nebenbei auch noch etwas für die Umwelt. Denn statt neue Ressourcen zu verbrauchen, wird vorhandene Hardware sinnvoll wiederverwendet. Nachhaltig zocken – das geht also auch mit Stil.

Ob ihr euch für die mächtige Xbox Series X entscheidet oder lieber zur kompakten Series S greift – beide Varianten sind als Certified Refurbished erhältlich und bereit für euer nächstes Gaming-Abenteuer. Und ja, auch bei den refurbished Modellen bekommt ihr die volle Power: 4K-Gaming, blitzschnelle Ladezeiten, Raytracing und alles, was das Gamer-Herz höher schlagen lässt.

Jetzt kommt der Clou: Vom 22. bis 30. September läuft im Microsoft Store eine Aktion, bei der ihr 50 € Rabatt auf alle Xbox Certified Refurbished-Konsolen bekommt. Das ist die perfekte Gelegenheit, euch eure Wunschkonsole zu sichern – zum Vorteilspreis und in Original Microsoft-Qualität.

Egal, ob ihr neu in die Xbox-Welt einsteigt, eure alte Konsole ersetzen wollt oder einfach clever einkaufen möchtet – dieses Angebot solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Denn hier bekommt ihr mehr Xbox fürs Geld. Und das direkt vom Hersteller, inklusive Support und Garantie.

Also, worauf wartet ihr noch? Holt euch eure Certified Refurbished Xbox, spart 50 € und startet in den Herbst mit frischem Gaming-Boost. Aber denkt dran: Die Aktion läuft nur vom 22. bis 30. September – und nur im offiziellen Microsoft Store.