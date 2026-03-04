Anzeige – Deals & Sales: Resident Evil Requiem mit 14 % Cashback

Resident Evil Requiem (Xbox Series X|S) wird aktuell als GLOBAL XBOX LIVE Key für 60,68 € angeboten. Dazu gibt es 14 % Cashback, das nach dem Kauf gutgeschrieben wird und den effektiven Preis weiter reduziert.

Resident Evil Requiem mit 14 % Cashback

Nach Gebühren und Cashback, bekommt ihr die Standard-Edition somit für um die 57,43 Euro und die Deluxe-Edition für circa 62,96 Euro.

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.