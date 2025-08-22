Anzeige – Deals & Sales: Spart beim Kauf von PSN-Guthaben, DLCs und Spielen

Eneba bietet euch derzeit zwei attraktive Rabattaktionen für digitale Inhalte rund um die Gamescom.

Mit dem Rabattcode „PSN100DE“ erhaltet ihr eine 100,- € PSN-Geschenkkarte zum reduzierten Preis von ~80,99 €. Zusätzlich könnt ihr mit dem Code „SummerGames“ einen pauschalen Preisnachlass von 15 Prozent auf alle Spiele und herunterladbaren Inhalte (DLCs) im Sortiment erhalten.

Beide Angebote sind zeitlich begrenzt und gelten bis zum 25. August um 13:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Es empfiehlt sich, die Rabattcodes beim Bestellvorgang rechtzeitig einzulösen, um von den Vergünstigungen zu profitieren.

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.