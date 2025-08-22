Anzeige – Deals & Sales: Spart beim Kauf von PSN-Guthaben, DLCs und Spielen

Eneba bietet euch derzeit zwei attraktive Rabattaktionen für digitale Inhalte rund um die Gamescom.
Mit dem Rabattcode „PSN100DE“ erhaltet ihr eine 100,- € PSN-Geschenkkarte zum reduzierten Preis von ~80,99 €. Zusätzlich könnt ihr mit dem Code „SummerGames“ einen pauschalen Preisnachlass von 15 Prozent auf alle Spiele und herunterladbaren Inhalte (DLCs) im Sortiment erhalten.
Beide Angebote sind zeitlich begrenzt und gelten bis zum 25. August um 13:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Es empfiehlt sich, die Rabattcodes beim Bestellvorgang rechtzeitig einzulösen, um von den Vergünstigungen zu profitieren.
- 100 € PSN Gift Card für ~80,99 € – Code: PSN100DE
- 15 % Rabatt auf alle Spiele und DLCs – Code: SummerGames
*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.
19 Euro Ersparnis ist schon ordentlich. Nicht Bestpreis, aber schon OK. 👍🏼
Das juckt mir echt in den Fingern aber ich trau mich irgendwie nicht 😄
Alen Wake 2 Deluxe Edition (mit beiden DLC) gibt es gerade für 32,99€ im Angebot, unbedingt zuschlagen, wer das Spiel noch nicht hat.
Es gibt zwar noch einige Spiele, die ich gerne hätte und auch von meiner Wunschliste ist manches gerade im Sale oder eben bei Eneba zu haben, aber ich versuche, eisern zu bleiben, solange kein Angebot kommt, das wirklich selten ist, oder es ein Spiel ist, das ich dann auch direkt spielen will.
Bis dahin wird gespielt, was ich schon habe.