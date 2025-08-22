Anzeige – Deals & Sales: Spart beim Kauf von PSN-Guthaben, DLCs und Spielen

Aktuelle Rabattaktionen bei Eneba für PlayStation-Nutzer und Gamer!

Eneba bietet euch derzeit zwei attraktive Rabattaktionen für digitale Inhalte rund um die Gamescom.

Mit dem Rabattcode „PSN100DE“ erhaltet ihr eine 100,- € PSN-Geschenkkarte zum reduzierten Preis von ~80,99 €. Zusätzlich könnt ihr mit dem Code „SummerGames“ einen pauschalen Preisnachlass von 15 Prozent auf alle Spiele und herunterladbaren Inhalte (DLCs) im Sortiment erhalten.

Beide Angebote sind zeitlich begrenzt und gelten bis zum 25. August um 13:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Es empfiehlt sich, die Rabattcodes beim Bestellvorgang rechtzeitig einzulösen, um von den Vergünstigungen zu profitieren.

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.

  1. Liutasil81 17295 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 22.08.2025 - 15:30 Uhr

    19 Euro Ersparnis ist schon ordentlich. Nicht Bestpreis, aber schon OK. 👍🏼

  2. wussii 43270 XP Hooligan Schubser | 22.08.2025 - 15:31 Uhr

    Das juckt mir echt in den Fingern aber ich trau mich irgendwie nicht 😄

  3. Nibelungen86 265820 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.08.2025 - 15:34 Uhr

    Alen Wake 2 Deluxe Edition (mit beiden DLC) gibt es gerade für 32,99€ im Angebot, unbedingt zuschlagen, wer das Spiel noch nicht hat.

  4. Lord Maternus 334280 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.08.2025 - 15:37 Uhr

    Es gibt zwar noch einige Spiele, die ich gerne hätte und auch von meiner Wunschliste ist manches gerade im Sale oder eben bei Eneba zu haben, aber ich versuche, eisern zu bleiben, solange kein Angebot kommt, das wirklich selten ist, oder es ein Spiel ist, das ich dann auch direkt spielen will.
    Bis dahin wird gespielt, was ich schon habe.

