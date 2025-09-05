Anzeige – Deals & Sales: Spart beim Kauf von Xbox Game Pass Ultimate & PlayStation-Guthaben

Checkt die aktuelle Rabattaktionen bei Eneba für Xbox Game Pass Ultimate und PlayStation-Guthaben!

Eneba bietet euch derzeit zwei attraktive Rabattaktionen für digitale Inhalte. Diese sind aber nur an diesem Wochenende gültig!

Mit dem Rabattcode „EAFCDEPSN“ erhaltet ihr eine 100,- € PSN-Geschenkkarte zum reduzierten Preis von ~80,99 €. Zusätzlich könnt ihr mit dem Code „UltimateEU“ einen Monat Xbox Game Pass Ultimate für ~11,49 € abstauben.

Beide Angebote sind zeitlich begrenzt und gelten nur dieses Wochenende bis zum 7. September um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Es empfiehlt sich also, die Rabattcodes schon heute beim Bestellvorgang einzulösen, um von den Vergünstigungen zu profitieren.

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  BLACK | 05.09.2025 - 13:05 Uhr

    Eine Xbox Guthabenkarte zu dem Preis wäre ich nicht abgeneigt. Aber GPU läuft noch bis Mitte 2027 und PSN hab und brauch ich nicht.
    Schade…

    0
  Drakeline6 | 05.09.2025 - 13:07 Uhr

    Das ist mir zu teuer.
    Am Black Friday gibts den vermutlich wieder für 7€.

    0
  Rott | 05.09.2025 - 13:27 Uhr

    Sehr gut News, ich habe gleich den GamePass wieder aufgestockt 🙂
    Später muss ich bestimmt noch für meine Kumpels einkaufen wenn sie den Preis sehen!

    1
  Rotten | 05.09.2025 - 15:57 Uhr

    Top Deal ✌🏻 ma sehen ob ik zuschlagen werde 😅 danke für die Info

    1

