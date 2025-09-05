Anzeige – Deals & Sales: Spart beim Kauf von Xbox Game Pass Ultimate & PlayStation-Guthaben

Eneba bietet euch derzeit zwei attraktive Rabattaktionen für digitale Inhalte. Diese sind aber nur an diesem Wochenende gültig!
Mit dem Rabattcode „EAFCDEPSN“ erhaltet ihr eine 100,- € PSN-Geschenkkarte zum reduzierten Preis von ~80,99 €. Zusätzlich könnt ihr mit dem Code „UltimateEU“ einen Monat Xbox Game Pass Ultimate für ~11,49 € abstauben.
Beide Angebote sind zeitlich begrenzt und gelten nur dieses Wochenende bis zum 7. September um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Es empfiehlt sich also, die Rabattcodes schon heute beim Bestellvorgang einzulösen, um von den Vergünstigungen zu profitieren.
- 100 € PSN Gift Card für ~80,99 € – Code: EAFCDEPSN
- Xbox Game Pass Ultimate – 1 Monat – ~11,49 € – Code: UltimateEU
*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.
Merci und gleich Xboxdynasty mit unterstützt. Voll gerne!
Danke! 🙂
Eine Xbox Guthabenkarte zu dem Preis wäre ich nicht abgeneigt. Aber GPU läuft noch bis Mitte 2027 und PSN hab und brauch ich nicht.
Schade…
Das ist mir zu teuer.
Am Black Friday gibts den vermutlich wieder für 7€.
Aktuell brauch ich nichts, aber immer super diese Infos 👍.
Sehr gut News, ich habe gleich den GamePass wieder aufgestockt 🙂
Später muss ich bestimmt noch für meine Kumpels einkaufen wenn sie den Preis sehen!
Gerne über uns 🙂
Klaro,
Ehrensache!
Da werde ich mich gerne mal für ein paar Monate eindecken.
Top Deal ✌🏻 ma sehen ob ik zuschlagen werde 😅 danke für die Info