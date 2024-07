Anzeige – Deals & Sales: Stark reduzierte Preise bei den Primetime Deals

Die MediaMarkt Primetime Deals laufen noch bis zum 8. Juli 2024 um 9:00 Uhr morgens. Außerdem gibt es bei ausgewählten Produkten ein 28 Tage Rückgaberecht.

So gibt es beispielsweise das ASUS ROG Ally für 599,- anstatt 699,99 Euro. Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition gibt es schon für 69,99 Euro anstatt 79,99 Euro. Richtig vollgepackt ist der Computer und Zubehör-Bereicht mit einer SSD von Samsung für nur 89,- Euro. Aber am besten stöbert ihr einfach mal selbst in den Angeboten.

Top MediaMarkt Primetime Deals

Seid ihr derzeit auf der Suche nach besonderer Technik oder Ähnliches? Verratet uns gerne in den Kommentaren, was ihr im Auge habt und wir werfen vielleicht auch ein Auge darauf.