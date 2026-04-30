Anzeige – Deals & Sales: Starke Rabatte auf Xbox Game Pass, Spiele und Guthaben

Neue Weekend-Deals bieten Rabatte auf PSN-Guthaben, Xbox Game Pass Ultimate und Spiele bis zum 5. Mai.

Neue Wochenendangebote senken aktuell die Preise für PlayStation- und Xbox-Inhalte, darunter Guthabenkarten, Abonnements und Spiele im digitalen Store.

Für PlayStation-Nutzer ist 50 € PSN-Guthaben derzeit für 40,99 € erhältlich, kombiniert mit dem Rabattcode: PSN50DE .

Zusätzlich gibt es eine zeitlich begrenzte Aktion für Spiele und DLCs mit 15 % Preisnachlass über den Code: GAMESGAMESGAMES .

Auch auf Xbox-Seite ist ein Angebot aktiv: Xbox Game Pass Ultimate ist für einen Monat für 14,99 € verfügbar, ebenfalls reduziert durch den Code: EUXGPU

Alle Aktionen sind laut Anbieter bis zum 5. Mai um 13:00 Uhr (deutscher Zeit) gültig und gelten für ausgewählte digitale Inhalte im jeweiligen Store.

Zusätzlich ist Forza Horizon 6 im Angebot:

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.