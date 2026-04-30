Anzeige – Deals & Sales: Starke Rabatte auf Xbox Game Pass, Spiele und Guthaben

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Neue Weekend-Deals bieten Rabatte auf PSN-Guthaben, Xbox Game Pass Ultimate und Spiele bis zum 5. Mai.

Neue Wochenendangebote senken aktuell die Preise für PlayStation- und Xbox-Inhalte, darunter Guthabenkarten, Abonnements und Spiele im digitalen Store.

Für PlayStation-Nutzer ist 50 € PSN-Guthaben derzeit für 40,99 € erhältlich, kombiniert mit dem Rabattcode:PSN50DE.

Zusätzlich gibt es eine zeitlich begrenzte Aktion für Spiele und DLCs mit 15 % Preisnachlass über den Code:GAMESGAMESGAMES.

Auch auf Xbox-Seite ist ein Angebot aktiv: Xbox Game Pass Ultimate ist für einen Monat für 14,99 € verfügbar, ebenfalls reduziert durch den Code:EUXGPU

Alle Aktionen sind laut Anbieter bis zum 5. Mai um 13:00 Uhr (deutscher Zeit) gültig und gelten für ausgewählte digitale Inhalte im jeweiligen Store.

Zusätzlich ist Forza Horizon 6 im Angebot:

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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6 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 47895 XP Hooligan Bezwinger | 30.04.2026 - 18:50 Uhr

    Bin für den Mai schon bedient. Trotzdem Danke für die Info. 👍🏻

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  5. Ralle89 137585 XP Elite-at-Arms Gold | 30.04.2026 - 21:06 Uhr

    Danke für die Info da werde ich am Samstag zu meinem Geburtstag gleich mal aufstocken 😎👍🏻

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