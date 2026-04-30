Anzeige – Deals & Sales: Starke Rabatte auf Xbox Game Pass, Spiele und Guthaben

Neue Wochenendangebote senken aktuell die Preise für PlayStation- und Xbox-Inhalte, darunter Guthabenkarten, Abonnements und Spiele im digitalen Store.
Für PlayStation-Nutzer ist 50 € PSN-Guthaben derzeit für 40,99 € erhältlich, kombiniert mit dem Rabattcode:
PSN50DE.
Zusätzlich gibt es eine zeitlich begrenzte Aktion für Spiele und DLCs mit 15 % Preisnachlass über den Code:
GAMESGAMESGAMES.
Auch auf Xbox-Seite ist ein Angebot aktiv: Xbox Game Pass Ultimate ist für einen Monat für 14,99 € verfügbar, ebenfalls reduziert durch den Code:
EUXGPU
Alle Aktionen sind laut Anbieter bis zum 5. Mai um 13:00 Uhr (deutscher Zeit) gültig und gelten für ausgewählte digitale Inhalte im jeweiligen Store.
Zusätzlich ist Forza Horizon 6 im Angebot:
- Forza Horizon 6 Premium Edition – 80,07 € + 14 % Cashback
- Forza Horizon 6 Deluxe Edition – 70,14 € + 14 % Cashback
- Forza Horizon 6 Standard Edition – 45,89 € + 14 % Cashback
- Forza Horizon 6 Premium Upgrade Bundle – 45,55 € + 14 % Cashback
*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin für den Mai schon bedient. Trotzdem Danke für die Info. 👍🏻
Hab mal nochmal 2 Monate aufgestockt. Vielen Dank dafür
Bin auch noch ausreichend versorgt.
Danke für die Info
Danke für die Info da werde ich am Samstag zu meinem Geburtstag gleich mal aufstocken 😎👍🏻
Hab noch genug Laufzeit.
Danke für die Info.