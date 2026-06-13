Anzeige – Deals & Sales: The Blood of Dawnwalker Collector’s Edition für Xbox wieder erhältlich

Aufgepasst: Die The Blood of Dawnwalker Collector’s Edition ist für Xbox Series X ist wieder erhältlich.

Die Sammleredition kann aktuell wieder für 199,99 Euro bei Amazon vorbestellt werden. Der Release des Spiels ist für den 3. September 2026 geplant.

Die Collector Edition enthält unter anderem:

Hauptspiel

Eclipse Edition Digital Upgrade

SteelBook

Weltkarte (33 x 40 cm)

60-seitiges Hardcover-Weltkompendium

Collector’s Box

23 cm große Coen-Figur von PureArts

Vorbestellerboni mit Lesezeichen und Sticker-Set

Wer Interesse hat, sollte nicht zu lange warten – die Collector’s Edition war bereits mehrfach ausverkauft.