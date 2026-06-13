Anzeige – Deals & Sales: The Blood of Dawnwalker Collector’s Edition für Xbox wieder erhältlich

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Aufgepasst: Die The Blood of Dawnwalker Collector’s Edition ist für Xbox Series X ist wieder erhältlich.

Die Sammleredition kann aktuell wieder für 199,99 Euro bei Amazon vorbestellt werden. Der Release des Spiels ist für den 3. September 2026 geplant.

Die Collector Edition enthält unter anderem:

  • Hauptspiel
  • Eclipse Edition Digital Upgrade
  • SteelBook
  • Weltkarte (33 x 40 cm)
  • 60-seitiges Hardcover-Weltkompendium
  • Collector’s Box
  • 23 cm große Coen-Figur von PureArts
  • Vorbestellerboni mit Lesezeichen und Sticker-Set

Wer Interesse hat, sollte nicht zu lange warten – die Collector’s Edition war bereits mehrfach ausverkauft.

 

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11 Kommentare Added

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  1. ShellingFord135 14855 XP Leetspeak | 13.06.2026 - 18:11 Uhr

    Ich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Einerseits sieht es interessant aus, da man ja wenig Vampir spielt bekommt (#hust Blade#hust), auf der anderen Seite finde ich manch System im Game nicht so toll, wie zum Beispiel die 30 Tage frist in der Story. Man wird sehen🙃

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  5. de Maja 352425 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 13.06.2026 - 21:16 Uhr

    Sieht auch gut aus aber bin auch eher der Standard Käufer.

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  7. Devilsgift 143465 XP Master-at-Arms Silber | 13.06.2026 - 21:43 Uhr

    Ich möchte nur das Spiel, der Rest ist mir nicht so wichtig das ich dafür 200 Euro hinlegen möchte

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  8. Ralle89 174015 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 13.06.2026 - 23:24 Uhr

    Schon cool aber leider immer viel zu teuer für mich 🫣

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