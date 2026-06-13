Anzeige – Deals & Sales: The Blood of Dawnwalker Collector’s Edition für Xbox wieder erhältlich

Die Sammleredition kann aktuell wieder für 199,99 Euro bei Amazon vorbestellt werden. Der Release des Spiels ist für den 3. September 2026 geplant.
Die Collector Edition enthält unter anderem:
- Hauptspiel
- Eclipse Edition Digital Upgrade
- SteelBook
- Weltkarte (33 x 40 cm)
- 60-seitiges Hardcover-Weltkompendium
- Collector’s Box
- 23 cm große Coen-Figur von PureArts
- Vorbestellerboni mit Lesezeichen und Sticker-Set
Wer Interesse hat, sollte nicht zu lange warten – die Collector’s Edition war bereits mehrfach ausverkauft.
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11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Einerseits sieht es interessant aus, da man ja wenig Vampir spielt bekommt (#hust Blade#hust), auf der anderen Seite finde ich manch System im Game nicht so toll, wie zum Beispiel die 30 Tage frist in der Story. Man wird sehen🙃
Kein Bedarf, wenn dann wird es die Standard Edition.
Nett.
Für mich reichen die normalen Versionen immer völlig aus.
Ich brauche das CE gedöns auch nicht. Jeder wie er möchte.
So ist es 👍🏼
Fing das nicht in der 360 Ära an so richtig beliebt zu werden?
Sind mir zu teuer solche Collector Editions. ✌🏻
Sieht auch gut aus aber bin auch eher der Standard Käufer.
Schöne CE ^^ für mich aber erstmal uninteressant
Ich möchte nur das Spiel, der Rest ist mir nicht so wichtig das ich dafür 200 Euro hinlegen möchte
Schon cool aber leider immer viel zu teuer für mich 🫣