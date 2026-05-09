Anzeige – Deals & Sales: Xbox-Angebote: Lampen, Controller, Headsets und Spiele jetzt stark reduziert

Aktuell sind zahlreiche Xbox-Produkte und Spiele stark reduziert erhältlich. Neben Controllern und Gaming-Headsets befinden sich auch Zubehör und mehrere bekannte Spiele im Angebot.
Vor allem Premium-Hardware von Turtle Beach und SCUF wird derzeit mit hohen Rabatten angeboten.
Aktuelle Xbox-Deals im Überblick
- Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded Wireless Modular Xbox Controller
Jetzt für 149,99 € statt
199,99 €
- Xbox Icons Light – Xbox Logo Merchandise
Jetzt für 20,69 € statt
28,99 €
- SCUF VALOR PRO Xbox-Performance-Controller
Jetzt für 89,99 € statt
119,99 €
- Paladone Xbox LED-Neonlicht
Jetzt für 21,29 € statt
34,99 €
- Turtle Beach Stealth 700 Wireless Gaming-Headset
Jetzt für 155,09 € statt
199,99 €
- Xbox Controller Untertisch-Halterung
Jetzt für 5,09 € statt
5,99 €
- It Takes Two für Xbox
Jetzt für 19,87 € statt
33,61 €
- F1 25 Standard Edition für Xbox Series X
Jetzt für 29,99 € statt
49,99 €
- EA SPORTS FC 26 Standard Edition
Xbox Series X/S / Xbox One | Disc |
Jetzt für 25,49 € statt
79,99 €
- FC 26 ICONS Edition
Xbox Series X/S / Xbox One | Download Code
Jetzt für 39,99 € statt
99,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Besonders interessant sind die Rabatte auf die Premium-Controller von Turtle Beach und SCUF, die sich gezielt an ambitionierte Spieler richten. Aber auch F1 25 und It Takes Two gehören aktuell zu den günstigeren Angeboten im Xbox-Bereich.
Die Angebote gelten nur zeitlich begrenzt beziehungsweise solange der Vorrat reicht.
*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Untertisch-Halterung ist ja witzig ^^
Nichts dabei für mich.
Danke für die Info is aber nichts für mich dabei ✌🏻
Hmmm, die Xbox Controller Untertisch-Halterung wäre doch mega. Platz unter meinem Wohnzimmertisch wäre da. Hole mir vielleicht eins.