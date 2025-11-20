Anzeige – Deals & Sales: Xbox Black Friday Sale mit Rabatten zu über 2000 Spielen

Xbox startet in den Black Friday 2025 mit riesigen Rabatten auf über 2000 Spiele!

Mit dem Black Friday 2025 eröffnet Xbox seine umfangreichste Angebotsphase des Jahres und bietet euch mehr als 2000 reduzierte Titel im gesamten Xbox-Ökosystem.

Spieler können bis zu 75 Prozent auf ausgewählte Xbox Spiele sparen und auf PC sogar bis zu 85 Prozent, wodurch die Aktion sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger ideale Möglichkeiten zum Aufstocken der eigenen Bibliothek schafft.

Zusätzlich sind ausgewählte Xbox Wireless Accessoires im Preis gesenkt und runden die Rabattkampagne mit attraktivem Hardware-Angebot ab.

Die Deals richten sich an alle, die entweder das perfekte Geschenk suchen oder selbst in neue Abenteuer eintauchen wollen. Damit liefert die Xbox Black Friday-Saison eine der vielseitigsten Rabattaktionen des Jahres und sorgt für reichlich Spielspaß zu deutlich reduzierten Preisen.

Weitere Angebote findet ihr auch beim Amazon Black Friday Sale. Dort sind ebenfalls zahlreiche Controller und mehr stark reduziert.