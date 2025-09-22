Anzeige – Deals & Sales: Xbox Certified Refurbished + Controller-Deals im Microsoft Store

Der September bringt nicht nur frischen Wind ins Gaming-Jahr, sondern auch zwei starke Angebote im Microsoft Store, die euer Setup auf das nächste Level heben – und dabei euren Geldbeutel schonen.

Wer schon länger mit einer neuen Xbox liebäugelt oder endlich einen zweiten Controller für Couch-Coop braucht, sollte jetzt ganz genau hinschauen.

Vom 22. bis 30. September gibt es 50 € Rabatt auf alle Xbox Certified Refurbished Konsolen – darunter die leistungsstarke Xbox Series X und die kompakte Series S.

Und das ist noch nicht alles: Schon ab dem 19. September läuft eine zweite Aktion, bei der ihr 20 % auf alle Xbox Wireless Controller spart – ebenfalls bis zum 30. September. Zwei Deals, ein Ziel: Mehr Gaming für weniger Geld.

Was steckt hinter „Certified Refurbished“?

Die „Xbox Certified Refurbished“-Konsolen sind keine gebrauchten Geräte von irgendwoher, sondern von Microsoft selbst geprüft, aufbereitet und zertifiziert. Jede Konsole durchläuft strenge Tests, wird gereinigt, technisch überholt und kommt mit 1 Jahr Garantie. Ihr bekommt also eine generalüberholte Xbox, neu verpackt und mit Original-Zubehör.

Ob ihr euch für die Xbox Series X entscheidet – mit ihrer 4K-Power und Blu-ray-Laufwerk – oder die platzsparende digitale Series S bevorzugt: Beide Varianten sind als Certified Refurbished erhältlich und bereit für euer nächstes Abenteuer. Und mit dem aktuellen Rabatt spart ihr nicht nur Geld, sondern investiert gleichzeitig in Qualität und Nachhaltigkeit.

Controller-Deal: 20 % auf Xbox Wireless Controller

Parallel zur Konsolenaktion läuft vom 19. bis 30. September ein weiteres Highlight: 20 % Rabatt auf alle Xbox Wireless Controller im Microsoft Store. Egal ob ihr einen zweiten Controller für Multiplayer braucht, einen stylischen neuen Look sucht oder einfach euren alten ersetzen wollt – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt.

Die Xbox Wireless Controller sind bekannt für ihr präzises Handling, ergonomisches Design und die zuverlässige Verbindung – nicht nur mit der Xbox, sondern auch fast allen anderen Bluetooth-fähigen Geräten wie Smartphones, Fernsehern oder Tablets. Und mit der großen Auswahl an Farben und Sondereditionen findet ihr garantiert den passenden Style für euer Setup.

Zwei Aktionen, ein perfekter Zeitpunkt

Die Kombination aus Konsolen- und Controller-Deal macht den September zur besten Gelegenheit, euer Xbox-Erlebnis zu erweitern oder neu zu starten. Ihr bekommt geprüfte Qualität direkt von Microsoft, spart ordentlich Geld und seid bereit für die aktuellen und kommenden Blockbuster wie Outer Worlds 2, Hollow Knight: Silksong oder Call of Duty: Black Ops 6.

Und das Beste: Beide Aktionen laufen bis zum 30. September – aber nur solange der Vorrat reicht.

Fazit: Jetzt zuschlagen und doppelt profitieren

Ob ihr neu einsteigt, aufrüstet oder einfach euer Gaming-Setup auffrischen wollt – mit den aktuellen Angeboten im Microsoft Store bekommt ihr mehr Xbox fürs Geld. 50 € Rabatt auf zertifizierte Konsolen und 20 % auf Wireless Controller sind Deals, die sich sehen lassen können.