Anzeige – Deals & Sales: Xbox Countdown Sale: Riesige Rabatte bis Ende des Jahres

Der Xbox Countdown Sale 2025 ist offiziell gestartet – und er gehört zu den größten Xbox‑Sales des Jahres. Der Sale umfasst über 2.000 reduzierte Spiele, darunter große AAA‑Titel, Indies und zahlreiche DLC‑Pakete.

Der Sale endet in 17 Tagen. Doch damit nicht genug, denn auch Amazon hat die Preise gesenkt:

Ihr bekommt aktuell die Xbox Series S für 297,49 €, den schicken Xbox Wireless Controller – DOOM: The Dark Ages Limited Edition für Xbox Series X|S, Xbox One, PCs und cloudfähige Geräte für 54,99 € oder die S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl Limited Edition für 60,99 €.

Also stöbert ruhig hier nach Limited Editions oder Sammlerstücken.