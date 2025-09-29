Anzeige – Deals & Sales: Xbox Fire Vapor Special Edition Controller, Split Fiction und mehr im Angebot

Aktuell gibt es den seltenen Xbox Fire Vapor Special Edition Controller, Split Fiction und mehr im Angebot!

Aktuell gibt es bei Amazon mehrere attraktive Angebote für Xbox-Fans in Deutschland, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Besonders im Fokus stehen Xbox Wireless Controller, Games und Zubehör, die jetzt zu reduzierten Preisen erhältlich sind.

Der Xbox Wireless Controller Fire Vapor Special Edition ist derzeit von 79,99 € auf 63,99 € reduziert und bietet die gewohnte Qualität mit exklusivem Design.

Auch das Spiel Split Fiction für Xbox Series X (Deutsch) ist günstiger verfügbar: Statt 49,99 € zahlt ihr aktuell nur 36,99 €. Wer nach einem Headset sucht, kann beim Turtle Beach Recon 70 in Schwarz sparen, das aktuell von 34,99 € auf 24,99 € im Angebot ist.

Zusätzlich gibt es besondere Bundles für den beliebten Xbox Wireless Controller in Velocity Green. Diese Edition wird in Kombination mit dem Xbox Game Pass Ultimate angeboten, wahlweise mit 1 Monat Mitgliedschaft oder 3 Monaten Mitgliedschaft, wodurch ihr nicht nur den Controller, sondern auch direkten Zugriff auf Hunderte von Games im Abo erhaltet.