Anzeige – Deals & Sales: Xbox Fire Vapor Special Edition Controller, Split Fiction und mehr im Angebot

Aktuell gibt es bei Amazon mehrere attraktive Angebote für Xbox-Fans in Deutschland, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Besonders im Fokus stehen Xbox Wireless Controller, Games und Zubehör, die jetzt zu reduzierten Preisen erhältlich sind.
Der Xbox Wireless Controller Fire Vapor Special Edition ist derzeit von 79,99 € auf 63,99 € reduziert und bietet die gewohnte Qualität mit exklusivem Design.
Auch das Spiel Split Fiction für Xbox Series X (Deutsch) ist günstiger verfügbar: Statt 49,99 € zahlt ihr aktuell nur 36,99 €. Wer nach einem Headset sucht, kann beim Turtle Beach Recon 70 in Schwarz sparen, das aktuell von 34,99 € auf 24,99 € im Angebot ist.
- Split Fiction Xbox Series X | Deutsch –
49,99 €– 36,99 €
- Turtle Beach Recon 70 Schwarz –
34,99 €– 24,99 €
Zusätzlich gibt es besondere Bundles für den beliebten Xbox Wireless Controller in Velocity Green. Diese Edition wird in Kombination mit dem Xbox Game Pass Ultimate angeboten, wahlweise mit 1 Monat Mitgliedschaft oder 3 Monaten Mitgliedschaft, wodurch ihr nicht nur den Controller, sondern auch direkten Zugriff auf Hunderte von Games im Abo erhaltet.
- Xbox Wireless Controller – Velocity Green + Game Pass Ultimate | 1 Monat Mitgliedschaft
- Xbox Wireless Controller – Velocity Green + Game Pass Ultimate | 3 Monate Mitgliedschaft
Der Controller ist ganz cool, aber habe schon genug
Habe im Moment keinen Bedarf, der Storm Vapor wäre aber meine erste Wahl bei einem Kauf.
Der Fire Vapor sieht ja mega aus.😍😍
Oh man. Muss stark bleiben.darf keine neuen Controller mehr kaufen. Aber verdammt guter Preis vorallem für die sondermodelle
Das Headset für meinen Sohn wäre eine Überlegung wert,der hat da einen Verschleiß 🤔
Mega Angebote muss mir mal überlegen ob ich einen neuen brauche
Ich bräuchte einen weil einer der beiden die ich besitze sich anfängt aufzulösen.
Das Problem ist, dass mir ein Controller nicht soviel Wert ist. Für U50 ok, bei mehr bin ich raus…
Glaub der schwarze und weiße sind aber für 52 im Angebot.
Bei Kleinanzeigen werden aber auch oft neue für 35 Euro verkauft. Habe ich auch schon gesehen
46€ aktuell um genau zu sein, darum werde ich mir einen solchen holen. Oder ich hol mir wirklich nen guten gebrauchten und kaufe mir andere Faceplates. Hatte mal einen auf Holzoptik umgerüstet und das sah echt mega aus. War aber so dumm und hab ihn dann mit der Ur-One verkauft 😅