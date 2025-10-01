Anzeige – Deals & Sales: Xbox Game Pass Ultimate & Core noch im Angebot – UPDATE

9 Autor: , in News / Anzeige – Deals & Sales
Übersicht

Derzeit gibt es ein paar gute Angebote für Xbox Game Pass Ultimate. Hier könnt ihr euch den Deal genauer anschauen, bevor das Abo deutlich teurer wird!

Microsoft erhöht die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich. Eneba hat noch Xbox Game Pass Ultimate im Angebot! Dabei kommt ihr aktuell noch auf einen deutlich besseren Preis + Gebühren je nach Zahlungsmethode.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Core

Gerade jetzt, wo der Xbox Game Pass teurer wird und die verschiedenen Abo-Modelle mit einigen Änderungen versehen wurden, ist ein Xbox Game Pass Ultimate Code sicher nützlich.

Noch mehr Angebote: Natürlich könnt ihr auch bei PlayStation, Nintendo und anderen Produkten shoppen. Achtet immer darauf, dass ihr bei der Region: Deutschland, Global oder Europa ausgewählt habt und die jeweiligen „Wichtigen Hinweise“ beim Produkt selbst.

Klickt dazu auf den jeweiligen *Partnerlink und dessen Kategorie und stöbert am besten selbst:

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.

UPDATE: Xbox Game Pass Core 12 Monate ist bereits ausverkauft. Dafür sind aber noch 6 Monate verfügbar.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Anzeige – Deals & Sales

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 148860 XP Master-at-Arms Onyx | 01.10.2025 - 16:56 Uhr

    Jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt für einen Vergleich PS+ vs GP

    0
  3. Miami_Nights1984 36420 XP Bobby Car Raser | 01.10.2025 - 17:03 Uhr

    Ein Monat für €9 (Europa) gibt es auch noch – hab mich gleich eingedeckt und werde so 3-4 mal im Jahr für 1 Monat reinschauen was es so Neues gibt.
    Ein Monatsabo zum regulären Preis ist absolut indiskutabel für mich.

    0
      • Miami_Nights1984 36420 XP Bobby Car Raser | 01.10.2025 - 17:13 Uhr
        Antwort auf Z0RN

        Danke für den Hinweis, aber ich hab immer nur die gekauft und dann zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert.
        Gab nie ein Problem damit, man muss sie nur ”hintereinander” aktivieren, also wenn der vorherige schon ausgelaufen ist.

        0
        • Z0RN 489250 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 01.10.2025 - 17:44 Uhr
          Antwort auf Miami_Nights1984

          Ich weiß, nur gehen so Codes auch gerne mal verloren. 🙂 Ich mag alles auf einen Schwung einzulösen.

          2

Hinterlasse eine Antwort