Anzeige – Deals & Sales: Xbox Game Pass Ultimate & Core noch im Angebot – UPDATE

Microsoft erhöht die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich. Eneba hat noch Xbox Game Pass Ultimate im Angebot! Dabei kommt ihr aktuell noch auf einen deutlich besseren Preis + Gebühren je nach Zahlungsmethode.
Xbox Game Pass Ultimate
- 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate *Partnerlink
- 1 Monat Xbox Game Pass Ultimate *Partnerlink
Xbox Game Pass Core
- 3 Monate Xbox Game Pass Core *Partnerlink
- 6 Monate Xbox Game Pass Core *Partnerlink
12 Monate Xbox Game Pass Core *PartnerlinkAUSVERKAUFT
Gerade jetzt, wo der Xbox Game Pass teurer wird und die verschiedenen Abo-Modelle mit einigen Änderungen versehen wurden, ist ein Xbox Game Pass Ultimate Code sicher nützlich.
Noch mehr Angebote: Natürlich könnt ihr auch bei PlayStation, Nintendo und anderen Produkten shoppen. Achtet immer darauf, dass ihr bei der Region: Deutschland, Global oder Europa ausgewählt habt und die jeweiligen „Wichtigen Hinweise“ beim Produkt selbst.
Klickt dazu auf den jeweiligen *Partnerlink und dessen Kategorie und stöbert am besten selbst:
*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.
UPDATE: Xbox Game Pass Core 12 Monate ist bereits ausverkauft. Dafür sind aber noch 6 Monate verfügbar.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt für einen Vergleich PS+ vs GP
noch mal eben 9 monate geholt…
Ein Monat für €9 (Europa) gibt es auch noch – hab mich gleich eingedeckt und werde so 3-4 mal im Jahr für 1 Monat reinschauen was es so Neues gibt.
Ein Monatsabo zum regulären Preis ist absolut indiskutabel für mich.
Das sind aber „Non-stackable Key EUROPE“, die besser nicht kaufen.
Danke für den Hinweis, aber ich hab immer nur die gekauft und dann zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert.
Gab nie ein Problem damit, man muss sie nur ”hintereinander” aktivieren, also wenn der vorherige schon ausgelaufen ist.
Ich weiß, nur gehen so Codes auch gerne mal verloren. 🙂 Ich mag alles auf einen Schwung einzulösen.
Da muss ich aber auch nochmal nach kaufen.
12 Monate Core Deutschland gibt es nicht mehr.
Ernst ist das sicher daß es so teuer wird?