Anzeige – Deals & Sales: Xbox Game Pass Ultimate & Core noch im Angebot – UPDATE

Derzeit gibt es ein paar gute Angebote für Xbox Game Pass Ultimate. Hier könnt ihr euch den Deal genauer anschauen, bevor das Abo deutlich teurer wird!

Microsoft erhöht die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich. Eneba hat noch Xbox Game Pass Ultimate im Angebot! Dabei kommt ihr aktuell noch auf einen deutlich besseren Preis + Gebühren je nach Zahlungsmethode.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Core

Gerade jetzt, wo der Xbox Game Pass teurer wird und die verschiedenen Abo-Modelle mit einigen Änderungen versehen wurden, ist ein Xbox Game Pass Ultimate Code sicher nützlich.

Noch mehr Angebote: Natürlich könnt ihr auch bei PlayStation, Nintendo und anderen Produkten shoppen. Achtet immer darauf, dass ihr bei der Region: Deutschland, Global oder Europa ausgewählt habt und die jeweiligen „Wichtigen Hinweise“ beim Produkt selbst.

Klickt dazu auf den jeweiligen *Partnerlink und dessen Kategorie und stöbert am besten selbst:

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.

UPDATE: Xbox Game Pass Core 12 Monate ist bereits ausverkauft. Dafür sind aber noch 6 Monate verfügbar.