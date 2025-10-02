Anzeige – Deals & Sales: Xbox Game Pass Ultimate im Spezial-Angebot

Microsoft erhöht die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate auf 26,99 Euro monatlich. Doch noch könnt ihr die Preiserhöhung verzögern und bis zu 36 Monate auf euer Konto stapeln. Ebenso könnt ihr weitere Codes hamstern und diese dann später eingeben.
Doch es kommt noch besser: 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate für Xbox und Windows PCs gibt es aktuell auch bei Amazon als Download‑Code. Für 38,99 € bekommt ihr ganze drei Monate und könnt diese auf euer Konto „stapeln“.
Pro Amazon-Account sind maximal zwei Produkte möglich, das heißt, dass ihr nur 6 Monate pro Account kaufen könnt. Der Kaufvorgang ist aber mehrmals möglich.
Weitere Spezial-Angebote bei Eneba: Dazu ist der Discount Code „XDYNASTY8“ ab sofort wieder aktiv. Das heißt, ihr spart beim Kauf bei Eneba noch einmal um die 8 %. Gebt dazu einfach den Code im Warenkorb als „Discound-Code“ ein:
Erst mal besten Dank für die tollen Sparangebote @Z0rn
Habe versucht über den Amazon Link 2× Ultimate für 39,99 zu ordern.
Ergebnis: Amazon Konto gesperrt, musste wieder hergestellt werden inkl. Passwortänderung. Amazon war davon überzeugt, das ein Fremder (link) auf mein Konto zugreift.
Habe alles wieder hergestellt, die 6 Monate Ultimate wurden mir leider nicht zugeschickt.
Vielleicht versuche ich es heute Abend nochmal, kein bock mehr.
Übrigens ist die Preiserhöhung einfach nur krank, normalerweise würde ich sagen fi.. Dich Microsoft, bin raus. Leider ist mein digitales Games Portfolio zu fett, um einfach aufzugeben.
What? 🤯 Also ich habe auch bestellt. Und danach habe ich es sogar nochmal versucht 😁 und hab keinerlei Probleme gehabt. Keine Ahnung was da passiert ist und was Amazon da für Probleme hatte. Tut mir leid.
Hab es jetzt noch einmal versucht, ohne Probleme.
Auwe.🤔
Bei mir hat der Kauf von zwei 3-Monatscodes problemlos funktioniert.