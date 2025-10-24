Anzeige – Deals & Sales: Xbox Game Pass Ultimate und mehr im Angebot

Aktuell gibt es ein neues Angebot für den Xbox Game Pass Ultimate. Wer jetzt schnell ist, kann die Preissteigerung gekonnt verzögern!

Microsoft hat die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate auf 26,99 Euro monatlich erhöht. Doch noch könnt ihr die Preiserhöhung verzögern und bis zu 36 Monate auf euer Konto stapeln. Ebenso könnt ihr weitere Codes hamstern und diese dann später eingeben.

Doch es kommt noch besser: 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate für Xbox und Windows PCs gibt es aktuell auch bei Amazon als Download‑Code. Für 38,99 € bekommt ihr ganze drei Monate und könnt diese auf euer Konto „stapeln“.

Pro Amazon-Account sind maximal zwei Produkte möglich, das heißt, dass ihr nur 6 Monate pro Account kaufen könnt. Der Kaufvorgang ist aber mehrmals möglich.

Weitere Spezial-Angebote bei Eneba: Dazu ist der Discount Code „XDYNASTY8“ ab sofort wieder aktiv. Das heißt, ihr spart beim Kauf bei Eneba noch einmal um die 8 %. Gebt dazu einfach den Code im Warenkorb als „Discound-Code“ ein:

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Core

PlayStation Guthaben

Gültig bis 27. Oktober 13:00 CET.

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.

