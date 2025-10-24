Anzeige – Deals & Sales: Xbox Game Pass Ultimate und mehr im Angebot

Microsoft hat die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate auf 26,99 Euro monatlich erhöht. Doch noch könnt ihr die Preiserhöhung verzögern und bis zu 36 Monate auf euer Konto stapeln. Ebenso könnt ihr weitere Codes hamstern und diese dann später eingeben.
Doch es kommt noch besser: 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate für Xbox und Windows PCs gibt es aktuell auch bei Amazon als Download‑Code. Für 38,99 € bekommt ihr ganze drei Monate und könnt diese auf euer Konto „stapeln“.
Pro Amazon-Account sind maximal zwei Produkte möglich, das heißt, dass ihr nur 6 Monate pro Account kaufen könnt. Der Kaufvorgang ist aber mehrmals möglich.
Weitere Spezial-Angebote bei Eneba: Dazu ist der Discount Code „XDYNASTY8“ ab sofort wieder aktiv. Das heißt, ihr spart beim Kauf bei Eneba noch einmal um die 8 %. Gebt dazu einfach den Code im Warenkorb als „Discound-Code“ ein:
Xbox Game Pass Ultimate
- 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate *Partnerlink
- 1 Monat Xbox Game Pass Ultimate *Partnerlink
Xbox Game Pass Core
- 3 Monate Xbox Game Pass Core *Partnerlink
- 6 Monate Xbox Game Pass Core *Partnerlink
- 12 Monate Xbox Game Pass Core *Partnerlink
PlayStation Guthaben
Gültig bis 27. Oktober 13:00 CET.
*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.
13 Kommentare
Danke🙏🙏🙏
Hab nochmal per Link für 3 Monate Game Pass Ultimate für 38,99€ zugeschlagen. Einfach unschlagbar der Preis. Bei Verlängerung werden mir immer noch 17,99€ abgezogen. Bin gespannt wie lange.
in Deutschland gilt der erhöhte Preis ja noch nicht, nur wenn man pausiert oder beendet. dann gilt man als Neukunde..
ich hätte bei Aktivierung im MS Konto noch 12,99€.. hab ich aber noch nie dort so gezahlt..
Ah deswegen, dann ist es klar, ja. Danke dir für die Info👍
Das wird nur noch vorübergehend der Fall sein. Wurde mir vom Support auf Nachfrage bestätigt. Die Preise werden alle in naher Zukunft gleichgezogen.
Ja, das habe ich erwartet. Ist auch nur eine Frage der Zeit.
Lasse das erstmal mitte nächsten Jahres auslaufen und kaufe dann über enebe im Angebot wieder nach.
Dann lieber drei Monate Game Pass Ultimate bei Loaded für 34,69€.
Kannst ja mal ein Auge zudrücken und XboxDynasty trotzdem mit einem Kauf bei den oben genannten Links unterstützen 😉.
Das sind aber noch die alten Preise auch bei Amazon oder?
ja, 3×13€ eben..
Die 3 Monate kann ich jetzt direkt auf mein laufendes Abo einlösen, oder muss ich warten bis das aktuelle Abo ausläuft ?
Bei Amazon immer noch Preisstabil 👍
3 Monate Ultimate bei Amazon könnte ich mir mal gönnen.