Anzeige – Deals & Sales: Xbox-Guthaben zum Super-Sparpreis

Wer noch Xbox-Guthaben benötigt, oder einfach günstig sein Konto aufladen will, für künftige Anschaffungen, der sollte jetzt zuschlagen, denn wir haben einen neuen Rabattcode für euch.

Mit dem Code „DYNASTYYAKUZA12“ bekommt ihr 50 € Guthaben für circa ~39,- Euro und 100 Euro Guthaben für circa ~84,- Euro. Das Angebot gilt jedoch nur bis zum 28.02.2025 und nur solange der Vorrat reicht.

Somit könnt ihr bei eurer Shopping-Runde für Spiele wie Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Avowed, Kingdom Come Deliverance II, Sid Meier’s Civilization VII und vieles mehr reichlich sparen.

Die Codes, die ihr bekommt, sind „Europa Codes“, das heißt, dass ihr sie ohne Umwege bspw. direkt in eurer Xbox-Konsole eingeben könnt. So könnt ihr beim Kauf im Microsoft Store reichlich sparen. Der nächste Xbox-Controller für die Sammlung wartet sicher schon auf euch, oder?

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.