Anzeige – Deals & Sales: Xbox Wireless Controller: Entdeckt starke Designs und sichert euch 20 % Rabatt

Entdeckt euren perfekten Xbox Controller – entwickelt, um in jedem Setup herauszustechen.

Die Breaker Series Special Editions – Heart Breaker, Ice Breaker und Storm Breaker – stehen für starke, ausdrucksstarke Designs voller Kontrast und Energie. Von auffälligem pinkem Camo über kühle Blautöne bis hin zu dunklen, markanten Grau-Nuancen – jedes Design setzt ein klares Statement.

Sucht ihr eher etwas Zeitloses und Cleanes? Die Core Colours bieten genau das: Shock Blue, Velocity Green und Pulse Red für starke Farbakzente sowie Robot White und Carbon Black für einen minimalistischen, eleganten Look.

Spielt auf eure Art – mit Bluetooth, kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PCs sowie Android- und iOS-Geräten. Mit bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit seid ihr jederzeit bereit für die nächste Session.

Nur für kurze Zeit: Sichert euch 20 % Rabatt auf ausgewählte Wireless Controller – bis zum 7. Juni, exklusiv im Microsoft Store.

Bei welchem Design werdet ihr schwach?