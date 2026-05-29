Anzeige – Deals & Sales: Xbox Wireless Controller: Entdeckt starke Designs und sichert euch 20 % Rabatt

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Entdeckt euren perfekten Xbox Controller – entwickelt, um in jedem Setup herauszustechen.

Die Breaker Series Special Editions – Heart Breaker, Ice Breaker und Storm Breaker – stehen für starke, ausdrucksstarke Designs voller Kontrast und Energie. Von auffälligem pinkem Camo über kühle Blautöne bis hin zu dunklen, markanten Grau-Nuancen – jedes Design setzt ein klares Statement.

Sucht ihr eher etwas Zeitloses und Cleanes? Die Core Colours bieten genau das: Shock Blue, Velocity Green und Pulse Red für starke Farbakzente sowie Robot White und Carbon Black für einen minimalistischen, eleganten Look.

Spielt auf eure Art – mit Bluetooth, kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PCs sowie Android- und iOS-Geräten. Mit bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit seid ihr jederzeit bereit für die nächste Session.

Nur für kurze Zeit: Sichert euch 20 % Rabatt auf ausgewählte Wireless Controller – bis zum 7. Juni, exklusiv im Microsoft Store.

Bei welchem Design werdet ihr schwach?

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20 Kommentare Added

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  1. Katanameister 441740 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.05.2026 - 14:53 Uhr

    Storm Breaker und Ice Breaker sind optisch ganz gut, nur der Preis wäre mir immer noch zu hoch.

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    • Kenty 258530 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.05.2026 - 15:23 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Geht mir genauso. Gerade weil ich auch immer damit rechne, dass die Controller irgendwann mal Stickdrift bekommen würde ich nie soviel bezahlen. Hoffentlich werden diese Uralt-Potis mit der nächsten XBox mal endgültig in der Vergangenheit landen.

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        • Kenty 258530 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.05.2026 - 15:38 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Ja, z.B. Für mich muss es aber nicht mal unbedingt diese Technologie sein, sondern nur irgend etwas anderes, was nicht immer diese Langzeitdrohung mit sich rumschleppt, irgendwann oder auch gleich am Anfang kaputt zu gehen.

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          • Katanameister 441740 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.05.2026 - 15:41 Uhr
            Antwort auf Kenty

            Mein aktueller Xbox Controller wird im September 4 Jahre alt und hat trotz täglichem Gebrauch keinen Stickdrift, hatte ich seit der Xbox 360 Zeit nicht mehr, als ich noch eine PS4 hatte war es ganz schlimm, nach einem halben oder einem Jahr ging es da schon los mit dem Drift oder defekten Schultertasten, da lobe ich mir den Xbox Controller.

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            • Kenty 258530 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.05.2026 - 15:56 Uhr
              Antwort auf Katanameister

              Ja, ich hatte auch mal einen, der so lange durchgehalten hatte. Hieß Recon Tech. Da haben sich dann die Gummierungen schon abgelöst, aber die Sticks waren immer noch gut.

              Das Ding ist halt, da steckt man einfach nicht drin. Der Electric Volt den ich mir mal gekauft hatte, hatte schon nach einem Monat Stickdrift.

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        • Shadow124XX 70385 XP Tastenakrobat Level 1 | 29.05.2026 - 15:40 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Kannst du n Controller mit Hall Effect Sticks empfehlen? Ich zocke selbst mit dem Elite 2, aber der Stickdrift nervt mich zzt. ungemein.

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          • Katanameister 441740 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.05.2026 - 15:43 Uhr
            Antwort auf Shadow124XX

            Ich zocke eigentlich nur mit dem Standard Xbox Controller, da müsstest du jemand anderes fragen, habe aber mal gehört, dass Game Sir ganz gute verkäuft.

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            • Shadow124XX 70385 XP Tastenakrobat Level 1 | 29.05.2026 - 15:50 Uhr
              Antwort auf Katanameister

              Ah ok, werd ich mal schauen, danke! Wenn man mit dem Elite spielt, fühlt sich der normale danach wie Kinderspielzeug an ;D.

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  2. Vayne1986 55435 XP Nachwuchsadmin 7+ | 29.05.2026 - 15:03 Uhr

    Bin sehr gut bedient aktuell. Danke für die Info. 👍🏻

    Bekommt ihr eigentlich eure heutigen täglichen Rewardspunkte? Bei mir irgendwie nicht. 🤔

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    • Katanameister 441740 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.05.2026 - 15:07 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Welche Punkte genau, die normalen Sammelaufgaben auf Bing und der Xbox App mit Microsoft Jewels und anmelden funktionieren.

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      • Vayne1986 55435 XP Nachwuchsadmin 7+ | 29.05.2026 - 15:10 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Ein Game Pass Spiel spielen, ein normales Spiel spielen und der wöchentliche Konsolenbonus müsste auch kommen. Bing funktioniert.

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        • Katanameister 441740 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.05.2026 - 15:15 Uhr
          Antwort auf Vayne1986

          Hoffentlich funktioniert es nachher, wäre echt umständlich den Support wegen der Sache zu kontaktieren.

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    • Kenty 258530 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.05.2026 - 15:32 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Habe momentan keine Probleme. Jewel ging auch gerade und Bing macht auch keine Zicken. Sogar die 100 täglichen Bing Körner suchen schleppe ich immer noch mit mir rum!

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  3. obj279e 3175 XP Beginner Level 2 | 29.05.2026 - 15:22 Uhr

    Sind die Batterien, die dort verbaut sind, nicht aufladbar? Irgendwie funktioniert meiner nicht richtig bzw. lädt sich nicht auf. Ich muss immer mit Kabel spielen.

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    • Z0RN 512375 XP Xboxdynasty MVP Silber | 29.05.2026 - 16:01 Uhr
      Antwort auf obj279e

      Da sind in der Regel Duracell Batterien bei, die man nicht aufladen darf.

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  5. Banshee3774 144832 XP Master-at-Arms Silber | 29.05.2026 - 16:26 Uhr

    Die sehen ja echt cool aus. Aber wenn man sich einmal an die zusätzlichen Tasten gewöhnt hat, fällt einem das gaming auf normalen Controllern schwer

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