Anzeige – Deals & Sales: Xbox Wireless Controller: Entdeckt starke Designs und sichert euch 20 % Rabatt

Die Breaker Series Special Editions – Heart Breaker, Ice Breaker und Storm Breaker – stehen für starke, ausdrucksstarke Designs voller Kontrast und Energie. Von auffälligem pinkem Camo über kühle Blautöne bis hin zu dunklen, markanten Grau-Nuancen – jedes Design setzt ein klares Statement.
Sucht ihr eher etwas Zeitloses und Cleanes? Die Core Colours bieten genau das: Shock Blue, Velocity Green und Pulse Red für starke Farbakzente sowie Robot White und Carbon Black für einen minimalistischen, eleganten Look.
Spielt auf eure Art – mit Bluetooth, kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PCs sowie Android- und iOS-Geräten. Mit bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit seid ihr jederzeit bereit für die nächste Session.
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Bei welchem Design werdet ihr schwach?
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Storm Breaker und Ice Breaker sind optisch ganz gut, nur der Preis wäre mir immer noch zu hoch.
Geht mir genauso. Gerade weil ich auch immer damit rechne, dass die Controller irgendwann mal Stickdrift bekommen würde ich nie soviel bezahlen. Hoffentlich werden diese Uralt-Potis mit der nächsten XBox mal endgültig in der Vergangenheit landen.
Wenn die Hall Effect Sticks hätten, würde ich mir einen holen, aber ja, so nicht.
Ja, z.B. Für mich muss es aber nicht mal unbedingt diese Technologie sein, sondern nur irgend etwas anderes, was nicht immer diese Langzeitdrohung mit sich rumschleppt, irgendwann oder auch gleich am Anfang kaputt zu gehen.
Mein aktueller Xbox Controller wird im September 4 Jahre alt und hat trotz täglichem Gebrauch keinen Stickdrift, hatte ich seit der Xbox 360 Zeit nicht mehr, als ich noch eine PS4 hatte war es ganz schlimm, nach einem halben oder einem Jahr ging es da schon los mit dem Drift oder defekten Schultertasten, da lobe ich mir den Xbox Controller.
Ja, ich hatte auch mal einen, der so lange durchgehalten hatte. Hieß Recon Tech. Da haben sich dann die Gummierungen schon abgelöst, aber die Sticks waren immer noch gut.
Das Ding ist halt, da steckt man einfach nicht drin. Der Electric Volt den ich mir mal gekauft hatte, hatte schon nach einem Monat Stickdrift.
Kannst du n Controller mit Hall Effect Sticks empfehlen? Ich zocke selbst mit dem Elite 2, aber der Stickdrift nervt mich zzt. ungemein.
Ich zocke eigentlich nur mit dem Standard Xbox Controller, da müsstest du jemand anderes fragen, habe aber mal gehört, dass Game Sir ganz gute verkäuft.
Ah ok, werd ich mal schauen, danke! Wenn man mit dem Elite spielt, fühlt sich der normale danach wie Kinderspielzeug an ;D.
Mir fehlen da auch mindestens 2 Backpaddles.
Bin sehr gut bedient aktuell. Danke für die Info. 👍🏻
Bekommt ihr eigentlich eure heutigen täglichen Rewardspunkte? Bei mir irgendwie nicht. 🤔
Welche Punkte genau, die normalen Sammelaufgaben auf Bing und der Xbox App mit Microsoft Jewels und anmelden funktionieren.
Ein Game Pass Spiel spielen, ein normales Spiel spielen und der wöchentliche Konsolenbonus müsste auch kommen. Bing funktioniert.
Hoffentlich funktioniert es nachher, wäre echt umständlich den Support wegen der Sache zu kontaktieren.
Bei mir geht’s auch nicht.
Habe momentan keine Probleme. Jewel ging auch gerade und Bing macht auch keine Zicken. Sogar die 100 täglichen Bing Körner suchen schleppe ich immer noch mit mir rum!
Sind die Batterien, die dort verbaut sind, nicht aufladbar? Irgendwie funktioniert meiner nicht richtig bzw. lädt sich nicht auf. Ich muss immer mit Kabel spielen.
Da sind in der Regel Duracell Batterien bei, die man nicht aufladen darf.
Gibt schon einige geile Designs bei den Xbox Controllern 😎
Die sehen ja echt cool aus. Aber wenn man sich einmal an die zusätzlichen Tasten gewöhnt hat, fällt einem das gaming auf normalen Controllern schwer