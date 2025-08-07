Anzeige – Deals & Sales: Zwei Produkte kaufen und nochmal sparen

Image: Image via depositphotos

Aktuell gibt es einen ziemlich guten Deal, bei dem ihr zwei Produkte kaufen müsst, um nochmal zu sparen.

Eneba hat aktuell eine neue Aktion am Laufen, die euch vielleicht gefallen könnte. Dabei bekommt ihr Guthaben für Xbox & PlayStation, ausgewählte Spiel und mehr zum kleinen Preis.

Packt ihr jedoch zwei Artikel auf der Aktionsseite in den Warenkorb und überschreitet dabei nicht 150 €, gibt es noch einmal 13 % Rabatt! Dafür müsst ihr jedoch den Code „DOUBLEUP“ im Warenkorb als Coupon verwenden.

Die Aktion findet ihr hier:

Beispielsweise bekommt ihr so 150 € Xbox-Guthaben für circa 114,56 €. Oder das neue Ready or Not + Dark Souls Remastered für circa 39,07 €.

      • Drakeline6 162515 XP First Star Silber | 07.08.2025 - 13:00 Uhr
        Antwort auf Krawallier

        Wenn du kein Guthaben in deiner Wallet hast ja.
        Hatte leider auch keins und musste die Gebühren bezahlen.
        Daher auch 120€ anstatt 115 oder wieviel das wären 🙂

        0
        • Krawallier 131995 XP Elite-at-Arms Bronze | 07.08.2025 - 13:07 Uhr
          Antwort auf Drakeline6

          Wenn man mit Wallet bezahlt, dann funktioniert der Rabatt nicht, habs grad getestet.

          Meistens ist es besser Walket aufzuladen, weil der Rabatt weniger Wert ist als ew bei den Gebühren der Fall ist, aber hier ist jetzt der Rabatt höher.

          0
          • Drakeline6 162515 XP First Star Silber | 07.08.2025 - 13:21 Uhr
            Antwort auf Krawallier

            echt dann klappt das nicht?
            Krass, dann hab ich sogar glück gehabt.
            Hab gar nicht drauf geachtet 😀

            0
  3. Rotten 64985 XP Romper Stomper | 07.08.2025 - 12:08 Uhr

    Sind echt gute Angebote, bin zur Zeit noch bedient 😅✌🏻 danke für die Info

    0
  5. Krawallier 131995 XP Elite-at-Arms Bronze | 07.08.2025 - 12:57 Uhr

    Minecraft Legends gibt es da für 34 Cent, wer nur ein Produkt haben, aber den Gutschein mitnehmen will, der hätte da sein optimalen Lückenfühler.

    0
  6. Duck-Dynasty 115255 XP Scorpio King Rang 3 | 07.08.2025 - 13:14 Uhr

    Da kann man gut sehen, dass die Amerikaner die deutlich besseren Preise haben, obwohl der Euro aktuell eigentlich ganz gut da steht.
    Unsere Rabatte sind aber auch nicht schlecht. Der innere Kampf läuft.

    0
  7. nexus258 53850 XP Nachwuchsadmin 6+ | 07.08.2025 - 13:41 Uhr

    die 5-10 ersparniss bringen leider nicht viel da warte ich lieber auf richtige deals

    0

