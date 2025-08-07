Anzeige – Deals & Sales: Zwei Produkte kaufen und nochmal sparen

Eneba hat aktuell eine neue Aktion am Laufen, die euch vielleicht gefallen könnte. Dabei bekommt ihr Guthaben für Xbox & PlayStation, ausgewählte Spiel und mehr zum kleinen Preis.
Packt ihr jedoch zwei Artikel auf der Aktionsseite in den Warenkorb und überschreitet dabei nicht 150 €, gibt es noch einmal 13 % Rabatt! Dafür müsst ihr jedoch den Code „DOUBLEUP“ im Warenkorb als Coupon verwenden.
Die Aktion findet ihr hier:
Beispielsweise bekommt ihr so 150 € Xbox-Guthaben für circa 114,56 €. Oder das neue Ready or Not + Dark Souls Remastered für circa 39,07 €.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Hammer, danke.
Habe 150€ für 120 aufgeladen 🙂
Kommen da nicht nich die Eneba Gebühren oben drauf?
Wenn du kein Guthaben in deiner Wallet hast ja.
Hatte leider auch keins und musste die Gebühren bezahlen.
Daher auch 120€ anstatt 115 oder wieviel das wären 🙂
Wenn man mit Wallet bezahlt, dann funktioniert der Rabatt nicht, habs grad getestet.
Meistens ist es besser Walket aufzuladen, weil der Rabatt weniger Wert ist als ew bei den Gebühren der Fall ist, aber hier ist jetzt der Rabatt höher.
echt dann klappt das nicht?
Krass, dann hab ich sogar glück gehabt.
Hab gar nicht drauf geachtet 😀
Wahnsinn, richtig gutes Angebot 👍.
Sind echt gute Angebote, bin zur Zeit noch bedient 😅✌🏻 danke für die Info
Danke für den Tipp
Minecraft Legends gibt es da für 34 Cent, wer nur ein Produkt haben, aber den Gutschein mitnehmen will, der hätte da sein optimalen Lückenfühler.
Das gabs bei Prime Gaming kostenlos. Da hoffe ich mal, dass das kein Code davon ist. Denn die laufen mit der Zeit ab.
Weiß ich, daher auch eher als Tipp für die Leute gedacht die nur ein Artikel holen wollen.
Da kann man gut sehen, dass die Amerikaner die deutlich besseren Preise haben, obwohl der Euro aktuell eigentlich ganz gut da steht.
Unsere Rabatte sind aber auch nicht schlecht. Der innere Kampf läuft.
die 5-10 ersparniss bringen leider nicht viel da warte ich lieber auf richtige deals
Werd ich mir mal genauer anschauen 💪.