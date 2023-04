Autor:, in / Deals with Gold

So wie jeden schönen Sonntag möchten wir euch auch an diesem letzten Wochentag daran erinnern, dass sich die wöchentliche Auswahl an Angeboten der KW17/2023 schon bald wieder vom Acker macht.

Allerdings geht das Spielchen am frühen Dienstagmorgen wieder von vorne los und wir werden euch zeitnah über alle neuen Rabatte im Microsoft Store informieren.