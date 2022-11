Deals with Gold: Diese Xbox Angebote enden in Kürze KW44/2022

Autor:, in / Deals with Gold

Hiermit läuten wir wie jeden Sonntag die Glocke, um euch daran zu erinnern, dass sich die aktuellen Deals with Gold Angebote schon bald wieder in Luft auflösen. Also nutzt die letzte Gelegenheit, um noch einen Blick auf die große Auswahl der KW44/2022 zu werfen.

Bereits am frühen Dienstagmorgen werden neue Spiele und Erweiterungen im Preis reduziert und wir werden euch wieder zeitnah über alle Preisänderungen im Microsoft Store informieren!