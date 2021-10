Autor:, in / Deals with Gold

So wie jeden Sonntag möchten wir euch auch heute daran erinnern, dass sich die aktuelle Deals with Gold Woche dem Ende zu neigt. Und damit kein Sonderangebot der KW 40/2021 unbemerkt an euch vorbeischleicht, solltet ihr noch schnell einen Blick auf unsere Tabellen werfen.

Wer diesmal nicht fündig wird, könnte bereits am kommenden Dienstag wieder einen passenden Kandidaten zum reduzierten Preis finden!