Deals with Gold: Sonderangebote für Xbox KW 51/2021 enden morgen

Autor:, in / Deals with Gold

So wie jeden Sonntag möchten wir euch auch heute am zweiten Weihnachtstag daran erinnern, dass sich die aktuelle Deals with Gold Woche dem Ende zu neigt. Also werft noch schnell einen Blick auf die üppige Auswahl der KW 51/2021, bevor am kommenden Dienstag die letzte Runde von wöchentlichen Angeboten für dieses Jahr an den Start geht.

Neben den wöchentlichen Rabatten findet ihr bis zum 31. Dezember 2021 über 800 weitere Angebote beim Xbox Countdown Sale 2021.