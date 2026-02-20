Death Howl: Neuer Xbox Game Pass-Trailer zeigt den brutalen Seelenritt einer Mutter

Mit dem Konsolen-Launch feiert Death Howl seinen Einzug auf Xbox Series X|S – und ist gleichzeitig direkt im Xbox Game Pass spielbar. Der neue Trailer setzt den Ton ohne Umschweife: Keine Gnade. Nur Durchhaltevermögen.

Im Mittelpunkt steht Ro, eine Mutter, die sich in eine düstere Geisterwelt wagt, um ihren verstorbenen Sohn zurückzuholen. Die Reise führt durch albtraumhafte Regionen, in denen jede Begegnung tödlich enden kann. Death Howl verbindet seine melancholische Grundstimmung mit einem Kampfsystem, das taktische Präzision verlangt.

Das Spiel setzt auf rasterbasiertes Soulslike‑Kampfgameplay, kombiniert mit einem Deckbuilder, der über 160 Karten umfasst. Jede Entscheidung – Angriff, Bewegung, Verteidigung – entsteht aus dem eigenen Kartensatz, der sich im Verlauf der Reise immer weiter verfeinern lässt. Die Mischung aus strategischer Planung und brutaler Konsequenz sorgt dafür, dass jeder Fehler spürbar bleibt.