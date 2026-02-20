Death Howl: Neuer Xbox Game Pass-Trailer zeigt den brutalen Seelenritt einer Mutter

5 Autor: , in News / Death Howl
Übersicht
Image: 11 Bit Studios

Seelenwelt, Kartenbau, gnadenlose Kämpfe – Death Howl landet im Xbox Game Pass und fordert euch sofort heraus!

Mit dem Konsolen-Launch feiert Death Howl seinen Einzug auf Xbox Series X|S – und ist gleichzeitig direkt im Xbox Game Pass spielbar. Der neue Trailer setzt den Ton ohne Umschweife: Keine Gnade. Nur Durchhaltevermögen.

Im Mittelpunkt steht Ro, eine Mutter, die sich in eine düstere Geisterwelt wagt, um ihren verstorbenen Sohn zurückzuholen. Die Reise führt durch albtraumhafte Regionen, in denen jede Begegnung tödlich enden kann. Death Howl verbindet seine melancholische Grundstimmung mit einem Kampfsystem, das taktische Präzision verlangt.

Das Spiel setzt auf rasterbasiertes Soulslike‑Kampfgameplay, kombiniert mit einem Deckbuilder, der über 160 Karten umfasst. Jede Entscheidung – Angriff, Bewegung, Verteidigung – entsteht aus dem eigenen Kartensatz, der sich im Verlauf der Reise immer weiter verfeinern lässt. Die Mischung aus strategischer Planung und brutaler Konsequenz sorgt dafür, dass jeder Fehler spürbar bleibt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. RappScallion 23040 XP Nasenbohrer Level 2 | 20.02.2026 - 08:07 Uhr

    „rasterbasiertes Soulslike‑Kampfgameplay“
    Wtf?

    Ich mag solche Art von Spielen und auch den Grafikstil eigentlich, aber das hat mir nicht gefallen.

    0
  3. Katanameister 332540 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.02.2026 - 08:36 Uhr

    Irgendwie interessant wenn ich mir den Artikel durchlese, bei dem Video kam dann die Ernüchterung.

    0
  4. Ralle89 88540 XP Untouchable Star 4 | 20.02.2026 - 08:52 Uhr

    Für mich er nicht das richtige da sind zu viele andere gute spiele im Gamepass

    0

Hinterlasse eine Antwort