Death Kid: Arcade-Brawler bringt intensive Kämpfe

Autor:, in / Death Kid

Der kryptische Arena-Brawler Death Kid bereitet sich darauf vor, sich auf den Konsolen zu etablieren.

Der vom Indie-Studio Crooked Games entwickelte Titel wird derzeit von dem erfahrenen Team von Take IT Studio auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch portiert.

Arcade-Action trifft auf moderne Progression

Death Kid ist ein rasanter, arenaähnlicher Brawler mit intensiven Kämpfen und einer vielschichtigen Metaprogression. In einem geheimnisvollen, jenseitigen Brunnen übernehmen die Spieler die Kontrolle über einen verfluchten Protagonisten, der darum kämpft, das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod wiederherzustellen.

Durch brutale Nahkämpfe, geschicklichkeitsbasierte Bewegungen und ständig wachsende Macht müssen die Spieler drei zerbrechliche Seelen beschützen, während sie sich durch acht zunehmend schwierige Etagen kämpfen, in denen es von unerbittlichen Feinden nur so wimmelt.

Features

Abstieg durch 8 Level voller einzigartiger Feinde und Hindernisse

Beschützt 3 Seelen, um tiefere Schichten des Brunnens freizuschalten

Erhaltet dreifache XP für fehlerfreie Läufe

Baut eure Kraft mit 15 passiven Upgrades auf und passt sie an

Baut eure Kraft mit 15 passiven Upgrades auf und passt sie an Entdeckt 6 freischaltbare und aufrüstbare Fähigkeiten

Nutzt gegnerische Kräfte zu eurem eigenen Vorteil

Verwandelt euch mit dem Wutmodus und entfesselt verheerende Kräfte

Trefft einen mysteriösen Fremden, der euch als Führer dient

Erlebt dynamische Nebenereignisse zwischen den Läufen

Wählt euer Tempo mit den Schwierigkeitseinstellungen Leicht und Normal

Stellt euch dem ultimativen Test im speziellen Herausforderungsmodus

Konsolenportierung in Arbeit

Die Konsolenversion von Death Kid befindet sich derzeit bei Take IT Studio! in Entwicklung, die für ihren Fokus auf technisch solide und qualitativ hochwertige Konsolenumsetzungen bekannt sind.

Während ein Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt gegeben wurde, können die Spieler erwarten, dass das Spiel auf PlayStation 4|5, Xbox Serie X|S, Xbox One und Nintendo Switch.