Death Stranding 2: On the Beach: 66 % weniger physische Verkäufe in UK

Dass die Verkäufe von physischen Spielen im Vereinigten Königreich weiter zurückgehen, zeigt sich am neusten Beispiel von Death Stranding 2: On the Beach.

Der zweite Teil von Kojima Productions erreichte bei seinem Debüt in der vergangenen Woche den ersten Platz in den britischen Charts. Doch die Verkäufe zum Launch lagen 66 % unter denen des ersten Teils.

Die Verkäufe liegen weiterhin 33 % unter dem Launch von Astro Bot, wobei es hier einen hohen Anteil an physischen Medien gab.

Allerdings darf man nicht vergessen, dass sich die Zeit seit dem Release von Death Stranding im November 2019 weiter stark in Richtung digital entwickelt hat, wie Gamesindustry’s Christopher Dring anmerkt.