Death Stranding 2: On the Beach: Erscheint im März für PC – hier sind die Systemanforderungen

Image: Kojima Productions

PC‑Release am 19. März – Death Stranding 2 zeigt, was euer Rechner wirklich leisten muss!

Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 19. März 2026 endlich auch für den PC. Parallel dazu wurden die offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht – inklusive Empfehlungen für verschiedene Grafik‑Presets.

  1. Frag Sabbath 5330 XP Beginner Level 3 | 25.02.2026 - 11:08 Uhr

    Das ging flott und die Anforderungen sind überschaubar. Wer warten konnte und stabile Hardware hat, kann dann die technisch schönste und flüssigste Version spielen.
    Ich müsste aber erstmal Teil 1 spielen, den mir Epic mal gratis vor einer Weile hinterhergeworfen hat ^^

  2. Devilsgift 130555 XP Elite-at-Arms Bronze | 25.02.2026 - 12:06 Uhr

    Ich hab endlich den ersten Teil geschafft, schönes Game. Hat aber auch gedauert bis es gezündet hat. Den 2ten werde ich mir dann auch holen

  4. Mech77 84595 XP Untouchable Star 2 | 25.02.2026 - 12:56 Uhr

    Die Anforderungen sind zwar putzig, aber das Spiel steht leider nicht auf meiner Liste.

  5. DrFreaK666 221105 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.02.2026 - 13:42 Uhr

    Eigenes Upscaling von Guerilla Games dabei.
    Bin gespannt wie es aussieht und performt

