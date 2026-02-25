Death Stranding 2: On the Beach: Erscheint im März für PC – hier sind die Systemanforderungen

Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 19. März 2026 endlich auch für den PC. Parallel dazu wurden die offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht – inklusive Empfehlungen für verschiedene Grafik‑Presets.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ging flott und die Anforderungen sind überschaubar. Wer warten konnte und stabile Hardware hat, kann dann die technisch schönste und flüssigste Version spielen.
Ich müsste aber erstmal Teil 1 spielen, den mir Epic mal gratis vor einer Weile hinterhergeworfen hat ^^
Ich hab endlich den ersten Teil geschafft, schönes Game. Hat aber auch gedauert bis es gezündet hat. Den 2ten werde ich mir dann auch holen
Wir auf Ultra gezockt.
Aber nicht gleich zum Release.
Zu viele Spiele, zu wenig Zeit.
Die Anforderungen sind zwar putzig, aber das Spiel steht leider nicht auf meiner Liste.
Eigenes Upscaling von Guerilla Games dabei.
Bin gespannt wie es aussieht und performt
Na vielleicht kommt es ja dann auf die xbox auch noch.
Für mich nicht wirklich interessant ohne PC.