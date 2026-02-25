Death Stranding 2: On the Beach: Erscheint im März für PC – hier sind die Systemanforderungen

PC‑Release am 19. März – Death Stranding 2 zeigt, was euer Rechner wirklich leisten muss!

Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 19. März 2026 endlich auch für den PC. Parallel dazu wurden die offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht – inklusive Empfehlungen für verschiedene Grafik‑Presets.