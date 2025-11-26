Death Stranding 2: On the Beach: ESRB listet Kojimas Blockbuster für neue Plattform

Die Entertainment Software Rating Board, kurz ESRB, hat Death Stranding 2: On the Beach mit einer Altersfreigabe für Spieler ab 17 Jahren versehen.

Bemerkenswert an dieser Einstufung ist der Hinweis auf eine PC-Version, die offiziell noch nicht angekündigt wurde.

Die Beschreibung nennt Inhalte wie starke Gewalt, Blut und Gore, teils nackte Körperdarstellungen sowie kraftvolle Sprache. Diese Elemente führen zur M-Kennzeichnung und geben einen genaueren Einblick in die tonale Ausrichtung des neuen Titels, der wieder unter der Leitung von Hideo Kojima entsteht.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Sam Porter Bridges, der in einer postapokalyptischen Welt erneut versucht, isolierte Gebiete miteinander zu verbinden. Die Handlung setzt auf eine Third-Person-Perspektive und ein offenes Spielgebiet, in dem ihr Waren transportiert und dabei auf menschliche Soldaten, androidenartige Gegner und geisterhafte Erscheinungen trefft.

Der Titel kombiniert Erkundung mit Action-Gameplay, in dem Nahkampfwaffen wie eine Kampf-Gitarre oder verschiedene Schusswaffen zum Einsatz kommen. Stealth-Takedowns spielen ebenfalls eine Rolle, um Feinde lautlos auszuschalten.

Die Spielbeschreibung der ESRB verweist zudem auf besonders grafische Szenen, darunter abgetrennte Gliedmaßen durch einen mechanischen Samurai, brennende Figuren und Körper, die von Maschinen zerteilt werden.

Die Alterseinstufung bestätigt damit nicht nur den gewohnt intensiven Stil der Reihe, sondern deutet gleichzeitig darauf hin, dass Death Stranding 2: On the Beach wohl auch für PC erscheint.

Eine offizielle Bestätigung fehlt weiterhin, doch die ESRB-Liste sorgt für neue Erwartungen bei Spielern auf PC und Xbox, die bereits die Portierung des Vorgängers kennen.