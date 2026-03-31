Death Stranding 2: On the Beach: Zwei Millionen Verkäufe dank Steam-Release erreicht

Death Stranding 2: On the Beach erzielt starken Verkaufsstart auf Steam und treibt den Gesamterfolg auf über zwei Millionen Einheiten.

Mit dem Erscheinen von Death Stranding 2 auf Steam am 19. März öffnet sich ein weiteres Kapitel für Hideo Kojimas ungewöhnliche Vision. Rund neun Monate nach dem ursprünglichen Konsolenstart erreicht das Spiel damit ein neues Publikum und sorgt für spürbare Bewegung in den Verkaufszahlen.

Besonders bemerkenswert ist der ungewöhnlich schnelle Weg von der Konsole auf den PC. Kein anderes Singleplayer-Spiel aus dem Umfeld von Sony Interactive Entertainment schaffte bislang einen schnelleren Übergang von PlayStation 5 zu Steam.

Die Resonanz auf Steam fällt entsprechend positiv aus. Allein in der ersten Woche wurden rund 425.000 Einheiten verkauft, was dem Titel einen erheblichen Schub verleiht. Kombiniert mit den etwa 1,6 Millionen Verkäufen auf der PlayStation 5 steigt die Gesamtzahl damit auf über zwei Millionen verkaufte Exemplare.

Auch wirtschaftlich hinterlässt der Titel deutliche Spuren. Auf der PlayStation wurden bereits über 110 Millionen US-Dollar Umsatz generiert, während die Steam-Version zusätzliche 32,6 Millionen US-Dollar beisteuert. Inklusive weiterer Plattformen überschreitet das Gesamtvolumen mittlerweile die Marke von 150 Millionen US-Dollar.

Diese Entwicklung zeigt, wie stark PC-Veröffentlichungen als zweite Phase für narrative Einzelspieler-Titel wirken können. Besonders Projekte mit klarer kreativer Handschrift profitieren von einer erweiterten Reichweite, die über die ursprüngliche Konsolenbasis hinausgeht.

Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass sich Sony strategisch neu ausrichtet. Berichten zufolge könnte der Fokus bei zukünftigen PC-Releases stärker eingeschränkt werden, was eine spannende Dynamik für kommende Veröffentlichungen schafft.

Fest steht jedoch: Death Stranding 2 hat sich erfolgreich als globales Projekt etabliert und beweist eindrucksvoll, wie ein später PC-Release den Lebenszyklus eines Spiels nachhaltig verlängern kann.