Death Stranding 3: Kojimas-Konzept steht, wird es aber nicht entwickeln

Hideo Kojima, der kreative Kopf hinter der Death-Stranding-Reihe, hat bestätigt, dass er das Konzept für einen dritten Teil bereits vollständig ausgearbeitet hat.
Dennoch wird er selbst nicht an der Entwicklung beteiligt sein. Kojima betrachtet das Ende von Death Stranding 2: On the Beach als seinen persönlichen Abschluss der Geschichte und sieht darin den finalen Beitrag seinerseits zur Reihe.
Er äußerte den Wunsch, dass andere Entwickler das vorhandene Konzept aufgreifen und daraus ein neues Spiel erschaffen.
Damit überlässt er die Zukunft der Serie bewusst anderen kreativen Köpfen, während er sich neuen Projekten widmet. Kojima arbeitet derzeit unter anderem an dem Horrorspiel OD in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios sowie an Physint, einem Actiontitel mit narrativem Fokus, der als geistiger Nachfolger seiner früheren Stealth-Spiele gilt.
Die Entscheidung, sich von Death Stranding zurückzuziehen, markiert einen bedeutenden Schritt in Kojimas Karriere, da er sich künftig auf neue Ideen und Genres konzentrieren möchte.
Darüber hinaus feiert Kojima heute seinen 62. Geburtstag. Er meldete sich mit folgenden Worten via X-Twitter: „Heute bin ich 62 Jahre alt geworden. Ich habe viele Geburtstagsgrüße, Illustrationen usw. aus aller Welt erhalten. Vielen Dank! Ich habe vor, mein Leben lang kreativ zu sein. Mein Credo zum Thema ‚Kreativität‘ ist: ‚Nicht überarbeiten‘ und ‚es ruhig angehen lassen‘. Auch nach meinem 60. Lebensjahr werde ich weiterhin alles geben. Ich werde weiterhin täglich auf meine Gesundheit achten. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung.“
Alles darf mal ein Ende haben. Death Stranding hätte wohl auch schon den zweiten Teil nicht unbedingt gebraucht…
So wie es die Xbox-Tax in die eine Richtung gab, gibt’s auch die Kojima-Tax in die andere: „Meisterwerk“.
Weiß jetzt nicht wie Death Stranding 2 endet, hat aber grundsätzlich schon einen bitteren Beigeschmack denjenigen nicht mehr dabeizuhaben, der maßgeblich verantwortlich für die beiden Spiele war.
Mal sehen wie die beiden kommenden Spiele noch von ihm werden.
Zone of the Enders 2 wurde ohne Kojima in relevanter Position mehr als deutlich besser….
Kann sein, hatte ich leider nie gespielt.
Laufen beide Reile nicht auf der Xbox per ak?
Hab die Teile nicht im Store gefunden 🤔.
Hab jetzt Teil 2 für 40€ geholt, nal sehen wann ich damit anfangen, kommen zuviel Games raus.
Muss erstmal DS2 zocken sobald es auf der Box kommt, dann sehen wir weiter
Death stranding hat mir mehr als gereicht.Einen zweiten Teil hat es für mich auch nicht gebraucht.Kojima hätte diese Einsicht gleich nach dem ersten Teil haben können.