Death Stranding 3: Kojimas-Konzept steht, wird es aber nicht entwickeln

Kojima verabschiedet sich von Death Stranding und hofft auf eine Umsetzung durch andere Entwickler.

Hideo Kojima, der kreative Kopf hinter der Death-Stranding-Reihe, hat bestätigt, dass er das Konzept für einen dritten Teil bereits vollständig ausgearbeitet hat.

Dennoch wird er selbst nicht an der Entwicklung beteiligt sein. Kojima betrachtet das Ende von Death Stranding 2: On the Beach als seinen persönlichen Abschluss der Geschichte und sieht darin den finalen Beitrag seinerseits zur Reihe.

Er äußerte den Wunsch, dass andere Entwickler das vorhandene Konzept aufgreifen und daraus ein neues Spiel erschaffen.

Damit überlässt er die Zukunft der Serie bewusst anderen kreativen Köpfen, während er sich neuen Projekten widmet. Kojima arbeitet derzeit unter anderem an dem Horrorspiel OD in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios sowie an Physint, einem Actiontitel mit narrativem Fokus, der als geistiger Nachfolger seiner früheren Stealth-Spiele gilt.

Die Entscheidung, sich von Death Stranding zurückzuziehen, markiert einen bedeutenden Schritt in Kojimas Karriere, da er sich künftig auf neue Ideen und Genres konzentrieren möchte.

Darüber hinaus feiert Kojima heute seinen 62. Geburtstag. Er meldete sich mit folgenden Worten via X-Twitter: „Heute bin ich 62 Jahre alt geworden. Ich habe viele Geburtstagsgrüße, Illustrationen usw. aus aller Welt erhalten. Vielen Dank! Ich habe vor, mein Leben lang kreativ zu sein. Mein Credo zum Thema ‚Kreativität‘ ist: ‚Nicht überarbeiten‘ und ‚es ruhig angehen lassen‘. Auch nach meinem 60. Lebensjahr werde ich weiterhin alles geben. Ich werde weiterhin täglich auf meine Gesundheit achten. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung.“