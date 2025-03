Death Stranding Director’s Cut: 20 Millionen Spieler auf allen Plattformen

Mehr als 20 Millionen Spieler sind in Death Stranding in die Rolle von Sam Port geschlüpft.

Kojima Productions gibt mehr 20 Millionen Spieler von Death Stranding auf Xbox Series X|S, PlayStation 4|5, PC, iOS-Plattformen und Amazon Luna bekannt.

Auf der diesjährigen SXSW in Austin, Texas, nahm Hideo Kojima zusammen mit Norman Reedus, Troy Baker und Woodkid an einer speziellen Podiumsdiskussion teil, bei der die neuesten Informationen zu Death Stranding 2: On the Beach (PlayStation 5 und PC) bekannt gegeben wurden und ein neuer Trailer enthüllt wurde, den sich Fans hier ansehen können.

Das erste Spiel Death Stranding, das am 8. November 2019 auf den Markt kam, wartet mit einer hochkarätigen Besetzung auf, darunter Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro und Margaret Qualley.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Sam Porter, einem Charakter, der die Aufgabe hat, ein geteiltes Amerika wieder zu vereinen, die Hoffnung wieder aufzubauen und die Verbindungen zwischen den letzten Überresten der Menschheit wiederherzustellen.

Die definitive Erfahrung Death Stranding: Director’s Cut ist ab sofort auf PlayStation, Xbox, Steam, Epic, iOS und Amazon Luna erhältlich.