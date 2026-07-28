Death Stranding Director’s Cut: Kojimas außergewöhnliche Reise erreicht über 27 Millionen Spieler

Ein neuer Meilenstein für Death Stranding: Das außergewöhnliche Abenteuer hat mittlerweile mehr als 27 Millionen Spieler weltweit erreicht.
Damit wächst die Spielerschaft rund um die von Hideo Kojima geschaffene Welt weiter. Die Zahl bezieht sich ausdrücklich auf erreichte Spieler und ist daher nicht mit 27 Millionen verkauften Exemplaren gleichzusetzen.
Death Stranding erzählt die Geschichte von Sam Porter Bridges und dessen Reise durch eine zersplitterte Welt, in der er isolierte Gemeinschaften wieder miteinander verbinden soll.
Mit inzwischen über 27 Millionen Spielern erreicht das Spiel Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung einen weiteren bedeutenden Meilenstein und unterstreicht die große Reichweite, die Death Stranding weltweit aufgebaut hat.
45 Kommentare AddedMitdiskutieren
Absolut verdient. Ich bin grundsätzlich ein Multiplayerspiele-Spieler. Selten spiele ich SP-Spiele durch. Noch seltener zweimal. Bei Death Stranding spiele zum zweiten Mal in aller Ruhe durch und genieße jede Minute. Und der Witz ist: erst beim 3. Anlauf habe ich entdeckt, wie es zu spielen ist. Wie es sich entfaltet. Seitdem ist es das ideal Feierabendspiel. Und zwar nur MIT Multiplayerkomponente
mich hat das Spiel jetzt nicht wirklich abgeholt aber trotzdem Glückwunsch zum Erfolg
Ich hatte es mal ausprobiert weil das so gehypt wurde. Stellte aber fest nach kurzer Zeit das es nix für mich ist. Für mich ist das nix anderes wie ein Paketbotensimulator. Total langweilig. Deswegen hab ich auch die ganze Begeisterung nicht verstanden nur weil Norman Reedus mit dabei ist. Ist jetzt aber nur mein persönlicher Eindruck vom Spiel.
Ging mir ganz genauso. Hab dem Spiel etwa eine Stunde gegeben und war dann so gelangweilt, dass mir die Wand anstarren plötzlich sehr spannend vorkam.
Für mich ein Meisterwerk 🙂
Die hohen spielerzahlen wundern mich aber nicht, ist ja schon seit Jahren im ps plus spiele Katalog und mittlerweile auch im Gamepass verfügbar.