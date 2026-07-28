Death Stranding Director’s Cut: Kojimas außergewöhnliche Reise erreicht über 27 Millionen Spieler

Death Stranding erreicht einen neuen Meilenstein und kommt mittlerweile auf mehr als 27 Millionen Spieler weltweit.

Ein neuer Meilenstein für Death Stranding: Das außergewöhnliche Abenteuer hat mittlerweile mehr als 27 Millionen Spieler weltweit erreicht.

Damit wächst die Spielerschaft rund um die von Hideo Kojima geschaffene Welt weiter. Die Zahl bezieht sich ausdrücklich auf erreichte Spieler und ist daher nicht mit 27 Millionen verkauften Exemplaren gleichzusetzen.

Death Stranding erzählt die Geschichte von Sam Porter Bridges und dessen Reise durch eine zersplitterte Welt, in der er isolierte Gemeinschaften wieder miteinander verbinden soll.

Mit inzwischen über 27 Millionen Spielern erreicht das Spiel Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung einen weiteren bedeutenden Meilenstein und unterstreicht die große Reichweite, die Death Stranding weltweit aufgebaut hat.