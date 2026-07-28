Death Stranding Director’s Cut: Kojimas außergewöhnliche Reise erreicht über 27 Millionen Spieler

45 Autor: , in News / Death Stranding Director’s Cut
Übersicht
Image: 505 GAMES

Death Stranding erreicht einen neuen Meilenstein und kommt mittlerweile auf mehr als 27 Millionen Spieler weltweit.

Ein neuer Meilenstein für Death Stranding: Das außergewöhnliche Abenteuer hat mittlerweile mehr als 27 Millionen Spieler weltweit erreicht.

Damit wächst die Spielerschaft rund um die von Hideo Kojima geschaffene Welt weiter. Die Zahl bezieht sich ausdrücklich auf erreichte Spieler und ist daher nicht mit 27 Millionen verkauften Exemplaren gleichzusetzen.

Death Stranding erzählt die Geschichte von Sam Porter Bridges und dessen Reise durch eine zersplitterte Welt, in der er isolierte Gemeinschaften wieder miteinander verbinden soll.

Mit inzwischen über 27 Millionen Spielern erreicht das Spiel Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung einen weiteren bedeutenden Meilenstein und unterstreicht die große Reichweite, die Death Stranding weltweit aufgebaut hat.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Death Stranding Director’s Cut

45 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. BlauerWombat
    Rookie Level 2
    Rookie Level 2
    4405 XP
    Rookie Level 2 4405 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 595 XP bis Rookie Level 3
    28.07.2026 - 15:45 Uhr

    Absolut verdient. Ich bin grundsätzlich ein Multiplayerspiele-Spieler. Selten spiele ich SP-Spiele durch. Noch seltener zweimal. Bei Death Stranding spiele zum zweiten Mal in aller Ruhe durch und genieße jede Minute. Und der Witz ist: erst beim 3. Anlauf habe ich entdeckt, wie es zu spielen ist. Wie es sich entfaltet. Seitdem ist es das ideal Feierabendspiel. Und zwar nur MIT Multiplayerkomponente

    0
  2. Ralle89
    XboxDynasty Veteran Silber
    XboxDynasty Veteran Silber
    279780 XP
    XboxDynasty Veteran Silber 279780 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 20.220 XP bis XboxDynasty Veteran Gold
    28.07.2026 - 18:33 Uhr

    mich hat das Spiel jetzt nicht wirklich abgeholt aber trotzdem Glückwunsch zum Erfolg

    0
  3. hotjoe1970
    Leetspeak
    Leetspeak
    13500 XP
    Leetspeak 13500 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 1.500 XP bis Rising Star Level 3
    28.07.2026 - 19:09 Uhr

    Ich hatte es mal ausprobiert weil das so gehypt wurde. Stellte aber fest nach kurzer Zeit das es nix für mich ist. Für mich ist das nix anderes wie ein Paketbotensimulator. Total langweilig. Deswegen hab ich auch die ganze Begeisterung nicht verstanden nur weil Norman Reedus mit dabei ist. Ist jetzt aber nur mein persönlicher Eindruck vom Spiel.

    0
    • Kait Diaz
      Rising Star Level 3
      Rising Star Level 3
      16980 XP
      Rising Star Level 3 16980 XP
      Fortschritt zum nächsten Rang 520 XP bis Rising Star Level 4
      28.07.2026 - 21:46 Uhr
      Antwort auf hotjoe1970

      Ging mir ganz genauso. Hab dem Spiel etwa eine Stunde gegeben und war dann so gelangweilt, dass mir die Wand anstarren plötzlich sehr spannend vorkam.

      1
  4. Peter Quill
    Man-at-Arms Bronze
    Man-at-Arms Bronze
    121120 XP
    Man-at-Arms Bronze 121120 XP
    Fortschritt zum nächsten Rang 1.380 XP bis Man-at-Arms Silber
    29.07.2026 - 23:17 Uhr

    Für mich ein Meisterwerk 🙂
    Die hohen spielerzahlen wundern mich aber nicht, ist ja schon seit Jahren im ps plus spiele Katalog und mittlerweile auch im Gamepass verfügbar.

    0

Hinterlasse eine Antwort