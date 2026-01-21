Death Stranding Director’s Cut: Wurde heute pünktlich im Game Pass für Konsole und PC zugestellt

Der Death Stranding Director’s Cut startet jetzt auch im Xbox Game Pass auf Konsole und PC durch.

Zum Start ins neue Jahr melden Kojima Productions und 505 Games einen großen Schritt für Death Stranding Director’s Cut. Die erweiterte Fassung des Genre‑Mixes von Hideo Kojima ist ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar, allerdings ausschließlich für Spieler mit Premium‑ oder Ultimate‑Abo bzw. via PC Game Pass.

In der Director’s‑Cut‑Version begleitet ihr Sam auf seiner Mission, die letzten Überlebenden eines zerstörten Amerikas wieder miteinander zu verbinden. Die Welt ist nach dem Death Stranding von übernatürlichen Wesen durchzogen, die das Land in einen gefährlichen Ausnahmezustand versetzen.

Die erweiterte Fassung bringt zusätzliche Inhalte, darunter die neue Ruined Factory, ein unterirdischer Komplex voller neuer Bedrohungen.

Sam erhält zudem zahlreiche neue Hilfsmittel für seine Lieferwege. Von Cargo‑Katapulten über Sprungrampen bis hin zu einem Stabilisator mit Schubdüsen stehen mehrere Tools bereit, die den Transport schwerer Fracht erleichtern.

Auch das Kampfsystem wurde erweitert und bietet neue Nahkampfmanöver sowie die Maser Gun, die Gegner betäuben und Fahrzeuge kurzzeitig außer Gefecht setzen kann.

Ergänzt wird das Paket durch eine Schießanlage zum Testen von Ausrüstung und eine Rennstrecke für Zeitrennen gegen andere Spieler. Selbst die Buddy Bots lassen sich nun als Reittiere nutzen, um schneller durch die Ödlande zu reisen.

Die Produktion setzt auf ein hochkarätiges Ensemble, angeführt von Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley und Lindsay Wagner.

Zusätzlich wurde die Xbox‑Version kürzlich für Handheld‑Geräte optimiert, wodurch Besitzer eines ASUS ROG Ally das Abenteuer nun auch unterwegs erleben können.

Death Stranding Director’s Cut erweitert damit seine Reichweite und präsentiert sich auf Xbox Game Pass in seiner bislang umfassendsten Form.