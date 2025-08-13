Deathless: The Hero Quest: Konsolenversion erscheint im Herbst 2025

Deathless: The Hero Quest erscheint im Herbst 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Nach über vier Millionen Kämpfen und mehr als 280.000 abgeschlossenen Reisen auf dem PC wird das Spiel nun auch für Konsolenspieler verfügbar.

Entwickelt von 1C Game Studios und veröffentlicht von Fulqrum, verbindet das Spiel Elemente aus Roguelike, Deckbuilding und Slawischer Mythologie zu einem erzählerisch geprägten Abenteuer.

Ihr wählt aus vier spielbaren Helden, die jeweils über eigene Fähigkeiten und Spielstile verfügen. Gemeinsam erkundet ihr die Welt Belosvet, die von slawischen Märchenfiguren bevölkert ist. Dabei trefft ihr auf Bogatyrs, Zauberer, Nechistiks und andere Kreaturen, die euch auf die Probe stellen. Ziel ist es, Koschey den Todeslosen zu besiegen und die Harmonie im Land wiederherzustellen.

Das Spiel setzt auf ein kartenbasiertes Kampfsystem, bei dem ihr eure Decks individuell zusammenstellt und durch gesammelte Relikte erweitert.

Jeder Durchlauf in Deathless: The Hero Quest bietet neue Herausforderungen und Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Die Konsolenversion enthält alle Inhalte der PC-Fassung und wird mit einem neuen Eröffnungscinematic sowie überarbeiteten UI- und Kampfelementen ausgeliefer.