Deathloop: Charakter Julianna bekommt viel Background-Story

In einem Interview mit Game Informer spricht Bennett Smith, Narrative Designer von Arkane Lyons, über den Gegenspieler des Hauptcharakters.

Als Attentäter Colt Vahn reist ihr in Deathloop in der Zeit zurück, um auf der fremden Insel Blackreef eine Zeitschleife zu durchbrechen. Damit das gelingt, müsst ihr acht Ziele ausschalten.

Verhindern will das eine andere Attentäterin, welche schon länger auf der Insel ist: Julianna. Aus persönlichen Gründen – diese sollen später noch bekannt gegeben werden – gefällt ihr das Leben in der Zeitschleife. Sie wird euch bei jeder Gelegenheit daran hindern, die acht Ziele zu töten. Julianna wird zwar keine eigene Kampagne bekommen, jedoch solltet ihr euch mit ihr beschäftigen, falls ihr an dem kompletten Storybild interessiert seid.

Das Highlight? Andere Spieler sollen in die Rolle von Julianna schlüpfen können und so in euer Spiel eingreifen.

Wenn ihr noch mehr von der Story hören wollt, solltet ihr unbedingt das Video anschauen:

Deathloop wird am 21. Mai für PlayStation 5 und PC veröffentlicht. Xbox-Spieler müssen noch 12 Monate auf das Spiel warten.