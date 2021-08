Deathloop: Goldstatus erreicht und USK-Freigabe erteilt

Autor:, in / Deathloop

Deathlopp feiert seinen Goldstatus und erscheint am 14. September 2021 für 12 Monate zeitlich exklusiv für PlayStation 5 und auf dem PC.

Deathloop ist ein innovatives First-Person-Actionspiel von Arkane Lyon (dem preisgekrönten Studio hinter dem gefeierten Dishonored-Franchise). Die neue IP des Studios präsentiert Gameplay und Freiheit in typischer Arkane-Manier, die Spieler kreativ herausfordern.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Colt, der sich auf der geheimnisvollen Insel Blackreef in einer Zeitschleife, einem Timeloop, gefangen sieht und dazu verdammt ist, den gleichen Tag bis in alle Ewigkeit wieder und wieder zu durchleben.

Um den Timeloop zu brechen, muss er die nötigen Informationen ergattern, um acht Ziele auszuschalten, bevor die Uhr sich wieder zurücksetzt. Doch in den Schatten lauert Julianna auf den Protagonisten – eine rivalisierende Assassinin, die eigene mächtige Fähigkeiten und Waffen besitzt, um Colt immer und immer wieder zu töten und damit den Timeloop zu schützen.

Bethesda verkündet: „Wir freuen uns bekanntzugeben, dass das innovative First-Person-Actionspiel DEATHLOOP von Arkane Lyon den Goldstatus erreicht hat. DEATHLOOP erscheint bei Launch am 14. September 2021 konsolenexklusiv für PlayStation 5 sowie für PC.“

Zudem wurde Deathloop von der USK als „Ab 18“ (Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG) eingestuft (100 % uncut und unverändert gegenüber der Originalversion) und ist als Standard Edition und als Deluxe Edition erhältlich.