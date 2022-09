Deathloop: Hotfix ausgerollt

Autor:, in / Deathloop

Den Bugs geht es weiterhin an den Kragen und so hat Bethesda verkündet, dass ein neuer Hotfix für Deathloop veröffentlicht wurde. Mit dabei sind Leistungsverbesserungen für Spieler im Microsoft Store und in der Xbox-App auf dem PC, Behebungen verschiedener Bugs und Abstürze auf allen Plattformen.