Deathloop: PlayStation 5-Exklusivität endet im September 2022

Das Entwicklerstudio Arkane Studios ist durch Microsofts Übernahme von ZeniMax/Bethesda mittlerweile ein Xbox Game Studio. Noch bevor dieser Deal zustande kam, hatte das Studio einen PlayStation-Exklusivvertrag bezüglich seines Shooters Deathloop mit Sony abgeschlossen.

Ähnlich wie andere, bereits vor der Übernahme getroffene Vereinbarungen, wird auch die zeitlich begrenzte PlayStation 5-Exklusivität von Deathloop weiter bestehen bleiben. Diese wird Bethesda zufolge die ersten zwölf Monate nach Veröffentlichung umfassen.

An welchem Datum die Exklusivität genau enden wird, verrät nun das neue Official Gameplay Walkthrough-Video zu Deathloop, welches auf der kürzlich abgehaltenen State of Play-Präsentation vorgeführt und auf dem offiziellen PlayStation-YouTube-Kanal hochgeladen wurde.

Ganz am Ende des Videos erscheint der PlayStation 5 Console Exclusive-Bildschirm, welcher besagt, dass Deathloop bis mindestens 14. September 2022 exklusiv für PlayStation 5 und PC erhältlich sein wird.