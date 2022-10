Deathloop: Problem mit Quick Resume und RTX auf Xbox behoben

Autor:, in / Deathloop

Ein Problem mit der Funktion Quick Resume in Verbindung mit RTX auf Xbox wurde in Deathloop behoben.

Steckt ihr möglicherweise in einer Zeitschleife fest, in der euer Spiel im Quick Resume Probleme macht? Falls ja, dann gibt es ab sofort einen Hotfix, um diese Probleme in Deathloop zu beseitigen.

Arkane Lyon hat für den First-Person-Shooter einen Hotfix veröffentlicht, der ein nicht näher genanntes Problem mit der Quick Resume Funktion in Verbindung mit RTX auf Xbox Series X|S behebt.

Auch ein Problem, bei dem das Spiel einfach einfriert, wurde ausgemerzt.

Ihr habt bisher in noch keiner Zeitschleife festgesteckt? Dann probiert Deathloop auf Xbox Series X|S und PC via Game Pass aus.