Deathloop: Spannende Informationen zum zeitexklusiven PlayStation 5-Spiel

Im neuesten Video von Bethesda Softworks, hat der Entwickler von Deathloop das Spielprinzip erklärt. Einige mysteriöse Ereignisse werden jedoch weiterhin ein Geheimnis bleiben, welches ihr selber lüften müsst.

In Deathloop seid ihr ein Assassine. Ihr wacht an der Küste der Insel Blackreef auf, diese scheint nicht normal zu sein. Irgendetwas Unbekanntes hat eine Zeitschleife verursacht und jeder Tag beginnt von neuem. Um zu entkommen, müsst ihr acht Visionäre vor dem Ende des Tages ausschalten.

Doch die Einwohner der Insel wollen euch einen Strich durch die Rechnung machen und verwickeln euch immer wieder in abenteuerreiche Kämpfe. Aber keine Sorge, euer Fortschritt wird zwar am Anfang jedes Tages zurückgesetzt, ihr habt aber eine geringe Chance eure Waffen und erlernten Fähigkeiten am nächsten Tag direkt wieder mit an Bord zu haben. Übernatürliche Fähigkeiten können aufgesammelt werden und helfen euch, eure Gegner auf der Suche nach den Visionären schneller auszuschalten.

Wer sind diese acht Visionäre eigentlich? Die Gruppe besteht aus Wissenschaftlern, Künstlern und ein paar kaltblütigen Mördern. Um alle acht an einem Tag auszuschalten, braucht es Gerissenheit. Umso mehr ihr über eure Gegner lernt, desto schneller werdet ihr sie finden und zusammen an einem Ort ausschalten können.

Ihr seid aber nicht allein auf eurer Mission. Auch ihr werdet gejagt und das ausgerechnet von der stärksten der acht Visionäre: Juliana. Sie ist die schlaueste der Inselbewohner und scheint euch immer einen Schritt voraus zu sein.

Es gibt noch mehr zu entdecken! Eure Waffen könnt ihr mit sogenannten Artefakten verbessern und personalisieren, damit ihr Gegner auf noch verrücktere Weise eliminieren könnt. Ebenso könnt ihr euch übernatürliche Fähigkeiten verpassen, um der Insel auf einer spektakuläreren Art zu entkommen.

Wenn ihr das schon spannend findet, müsst ihr euch unbedingt die dazugehörigen Gameplay-Szenen anschauen:

Deathloop erscheint 12 Monate zeitlich exklusiv für PlayStation 5 und PC. Danach wird die Xbox-Version veröffentlicht.