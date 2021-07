Deathloop: Trailer zeigt Vorbesteller-Boni und Deluxe Edition-Inhalte

Autor:, in / Deathloop

Bethesda Softworks und Arkane Studios haben einen neuen Trailer zu Deathloop veröffentlicht, der die Vorbesteller-Boni und Inhalte der Deluxe Edition zeigt. Wer entweder die Standard- oder die Deluxe-Edition vorbestellt, erhält die königliche Beschützer-Machete, den Colt-Skin „Storm Rider“ und ein Schmuckstück, das einen Stärkungszauber verleiht.

Weiter gibt es in der Deluxe Edition des PlayStation 5-exklusiven Spiels James Bond-inspirierte Inhalte. Colt und Julianna erhalten 007-Spionageanzüge mit den Namen „Party Crasher“ und „Sharp Shooter“. Zu den einzigartigen Waffen gehören das „Eat the Rich Tribunal“ und die „.44 Karat Fourpounder“-Waffe, deren Ästhetik an „Der Mann mit dem goldenen Colt“ denken lässt. Mit dem Transtar Trencher eine weitere Waffe, die von Prey beeinflusst ist.

Die Deluxe Edition bietet zusätzlich noch eine Auswahl aus dem Soundtrack des Spiels sowie zwei weitere Schmuckstücke zum Ausrüsten.

Deathloop wird voraussichtlich am 14. September 2021 für PlayStation 5 und PC erscheinen. Das Spiel wird ab September 2022 nicht mehr exklusiv für die Sony-Konsole erhältlich sein.