Death’s Door: Erste Informationen zum exklusiven Xbox-Spiel

Death’s Door ist ein Fantasy-Action-Adventure, das in einer Welt angesiedelt ist, in der die Krähen für die Ernte der Seelen der Toten zuständig sind und von ihrem Hauptquartier, der Halle der Türen, aus operieren. Einer der Krähen (das seid ihr) wird mit einem Auftrag an einen verdrehten Ort geschickt, an dem seit mehreren Jahrhunderten nichts mehr gestorben ist…

Was in der Beschreibung sehr düster erzählt wird, setzt sich im Spielverlauf fort. Die lebendige, vollständig erkundbare offene Welt, die mit seltsamen und wunderbaren Charakteren, Intrigen und dunklen Geheimnissen gefüllt.

Die Kämpfe können mit freischaltbaren Waffen und magischen Fähigkeiten erledigt werden, oder ihr holt den Regenschirm aus eurem Büro und benutzt ihn, um die wertvollen Seelen zurück in die Halle der Türen zu bringen, und sie dort gegen Stat-Upgrades einzutauschen, die den Spielstil verbessern.

Death’s Door ist ein herausforderndes Spiel, das eine dunkle und düstere Geschichte erzählt, aber all das Unheil und die Düsternis wird durch einen Hauch von Humor und Positivität aufgewogen.

Death’s Door wird im Sommer 2021 für Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.