Decadent: Der pure Wahnsinn im neuen Madness-Trailer

Bereitet euch darauf vor, noch tiefer in den Wahnsinn abzutauchen, denn Fulqrum Publishing und Incantation Games haben neue Details zu ihrem kommenden Lovecraft’schen Horror-FPS-Titel Decadent bekannt gegeben – darunter auch einen ausführlichen Einblick in das Wahnsinnssystem des Spiels.

Decadent ist ein handlungsorientierter Ego-Shooter, der atmosphärische Erkundung, Lovecraft’schen Horror und weitreichende Spielmechaniken zu einem fesselnden Erlebnis verbindet – und dem Spieler ein einzigartiges Gefühl der Einsamkeit in einem gefährlichen Land vermittelt, in dem die Zeit stillsteht.

Ihr seid John Lorn, ein königlicher Forscher und Veteran des Großen Krieges, der zum dekadenten Okkultisten wurde. Infolge eines traumatischen Erlebnisses während eines Ihrer okkulten Experimente werdet ihr zum Wirt für einen mysteriösen Parasiten.

Ihr reist ein letztes Mal in die Arktis und folgt den Spuren einer verschollenen Expedition der Miskatonic University. Während euer Mut und eure geistige Gesundheit bis an die Grenzen gehen, müsst ihr lernen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und herausfinden, wie viel Leid ihr bereit seid, zu verursachen, um jemanden zu retten, der euch am Herzen liegt.

Und im neuesten Madness-Trailer haben die Entwickler von Incantation Games Details darüber verraten, wie die Suche nach deinem verlorenen Sohn nicht nur eure Fähigkeiten, sondern auch euren Verstand herausfordern wird.

Die Schrecken, denen John auf seiner Suche begegnet, zehren langsam an seinem Verstand – von der Erkundung der unheimlichen, anomalen Orte, an denen die Naturgesetze, wie er sie kennt, nicht gelten, über die Begegnung mit unheimlichen, jenseitigen Monstrositäten bis hin zu alltäglicheren, stressigen Situationen, in denen ihm zum Beispiel mitten in einem harten Kampf die Munition ausgeht. Jedes dieser Ereignisse steigert den Wahnsinn des Spielers, was sich auf das Spiel selbst auswirkt.

Decadent befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, und die Entwickler werden im weiteren Verlauf der Entwicklung mehr Informationen über den kommenden Lovecraft’schen FPS veröffentlichen.

In der Zwischenzeit steht Decadent auf Steam auf der Wunschliste, wo ihr die Entwicklung mitverfolgen könnt. Das Spiel soll im Jahr 2025 für PC (Steam, Epic Games Store, GoG und andere digitale Stores), Playstation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.