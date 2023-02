DECEIVE INC.: Open Beta angekündigt

Sweet Bandits Studios enthüllte für das Spionage-Spiels DECEIVE INC. sowohl den Zeitraum für die Open Beta, als auch den Erscheinungstermin.

Falls ihr es gestern verpasst habt: Entwickler Sweet Bandits Studios kündigte eine Open Beta für ihr Spionage-Spiels DECEIVE INC. an – auch der Release Termin steht bereits fest.

Inspiriert den Spionagefilmen der 70er-Jahre schlüpft ihr in die Rolle von Spionen, ihr arbeitet für ein privates Unternehmen, das das komplette Monopol über den internationalen Spionagemarkt besitzt. Ihr könnt euch im Handumdrehen als jeder (oder alles) verkleiden, der euch begegnet. Es stehen hochmoderne Gadgets zur Verfügung, von denen der Rest der Welt nur träumen kann, und eure mächtigen Fähigkeiten würden Hollywoods Superspione neidisch machen.

Die rivalisierenden Spione verfolgen allerdings dasselbe Ziel und verfügen über die gleiche Gerissenheit, Geschicklichkeit und Ausrüstung wie ihr. Es liegt an euch, sich einzumischen, das Ziel zu schnappen und auszubrechen. Am Ende kann nur ein Spion die Mission erfüllen und den Gehaltsscheck erhalten, wenn er bei DECEIVE INC. arbeitet. Firmenpolitik.

Die Veröffentlichung von DECEIVE INC. erfolgt am 21. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S Konsolen.

Vom 10. März, 19:00 Uhr bis 14. März, 17:00 Uhr wird die Open Beta des Multiplayer-„Sneak’em Up“ auf allen Plattformen, auf denen es veröffentlicht wird, stattfinden.

Wer möchte, kann sich hier den Trailer ansehen: