DECEIVE INC.: Open Beta und Release-Termin enthüllt

DECEIVE INC., das Multiplayer-Spiel von Deception, startet am 21. März, Steam Next Fest Demo startet am 6. Februar, Cross-Plattform Open Beta beginnt am 10. März.

Entwickler Sweet Bandits Studios und Publisher Tripwire Presents geben bekannt, dass DECEIVE INC. am 21. März 2023 für PC (via Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Schon bald können aufstrebende Agenten ihren Anspruch auf bevorstehende Super-Spionage-Aufträge mit der DECEIVE INC. Standard Edition (MSRP $19.99 USD) und der DECEIVE INC. Black Tie Edition (MSRP $29.99 USD) annehmen.

Spieler, die bereit sind, ihre Karriere als Weltklasse-Agent zu starten, können sich darauf freuen, frühzeitig in die Welt von DECEIVE INC. einzutauchen, beginnend mit einer kostenlosen PC-Multiplayer-Demo auf Steam während des Steam Next Fest vom 6. bis 13. Februar.

Ferner haben die Entwickler der Sweet Bandits Studios mit der kommenden DECEIVE INC. Open Beta, die plattformübergreifende Unterstützung bietet, eine weitere Möglichkeit für euch.

Die DECEIVE INC. Open Beta findet vom 10. März um 14 Uhr Eastern Standard Time bis zum 13. März um 11 Uhr statt und kann kostenlos auf allen Plattformen gespielt werden, die das Spiel zum Start unterstützt.

Neue Spieler können am Starttag alle acht Agenten in die Hand nehmen, während sie auf zwei Multiplayer-Karten die Kunst der Spionage erkunden und meistern: „Hard Sell“ und „Silver Reef“.

„Hard Sell“ spielt in einem luxuriösen Herrenhaus auf einer Privatinsel im Mittelmeer. Mit einer Mischung aus weitläufigen Höfen und engen Räumen bietet Hard Sell ein bisschen von allem, was DECEIVE INC. zu bieten hat.

Bei „Silver Reef“ treten die Spieler tief unter der Nordsee in einem Unterwasser-Luxusresort gegeneinander an. Die Spieler müssen sich durch Glastunnel, Luxusrestaurants und Gästezimmer bewegen, um sich vor ihren Gegnern zu verstecken. Um das Ziel zu erreichen, müssen die Agenten ein Hightech-U-Boot infiltrieren, das an das Hotel angedockt ist. Das bietet ein hautnahes Gefühl für die Agenten, die eine gesunde Dosis Action mögen, während sie im Einsatz sind.