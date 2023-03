DECEIVE INC.: Start der Open Beta und neues Entwicklertagebuch

Heute ist die Open Beta von DECEIVE INC. an den Start gegangen, während das neue Entwicklertagebuch in die farbenfrohen Charaktere eintaucht.

Entwickler Sweet Bandits Studios und Publisher Tripwire Presents starten heute die Open Beta zu DECEIVE INC. für alle unterstützten Plattformen, bevor das Spiel am 21. März 2023 für PC (über Steam und Epic Games Store), Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Das Team hinter DECEIVE INC. hat außerdem ein brandneues Entwicklertagebuch veröffentlicht, um den Start der Open Beta zu feiern. Darin werden das Setting, die Agenten und die Taktiken vorgestellt, die die Spieler bei ihrer Mission einsetzen können, um das Ziel gegen rivalisierende Spione zu sichern.

Die Open Beta mit plattformübergreifender Unterstützung läuft bereits und kann bis zum 13. März um 17:00 Uhr kostenlos auf allen Plattformen gespielt werden, die das Spiel zum Start unterstützen wird.

Die Beta beinhaltet den Zugang zu allen acht Launch-Agenten und zwei Karten: „Hard Sell“ und „Fragrant Shore“, die zwei unterschiedliche Schauplätze bieten, um Spionage zu betreiben.

Das neueste Entwicklertagebuch taucht tief in die exzentrische Welt von DECEIVE INC. ein und erkundet die farbenfrohen Charaktere, die verschiedenen Gadgets und die einzigartigen Orte.

DECEIVE INC. spielt in einer Welt, in der es Regierungen verboten ist, eigene Nachrichtendienste zu unterhalten, was zu einem Anstieg privatisierter Spionageunternehmen geführt hat, zu denen auch die titelgebende DECEIVE INC. gehört. Diese Agenturen beschäftigen die besten Spione aus der ganzen Welt, wobei jeder spielbare Charakter eine eigene Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten hat, die zu einer Vielzahl unterschiedlicher Spielstile passen.

Unabhängig davon, für welchen Agenten sich die Spieler entscheiden, gibt es eine Reihe von Hightech-Gadgets, die ihnen bei ihren Missionen helfen, wie z. B. ein aufblasbares Hüpfkissen für eine schnelle Flucht, ein Spionageglas, um Informationen aus der Ferne zu erhalten, und sogar ein Gerät, mit dem man Objekte in der Umgebung imitieren kann, um sich zu verstecken!

Die Entwickler sprechen auch über die Design-Philosophie für die Karten und das Aussehen des Spiels als Ganzes. Sie geben an, dass sie klassische Spionagefantasien mit hellen Farben und kühnen Linien mischen wollten, um jedes Level, jeden Charakter und jedes Objekt hervorzuheben.

Angehende Agenten, die ihren Anspruch auf kommende Superspionage-Aufträge geltend machen wollen, können die DECEIVE INC. Standard Edition für eine UVP von 19,99 Euro oder die DECEIVE INC. Black Tie Edition für 29,99 Euro vorbestellen.