DECEIVE INC.: Sweet Bandits Studios im Entwickler-Tagebuch

Sweet Bandits Studios und Tripwire Presents kündigen geschlossene Alpha für DECEIVE INC. an und stellen die „Sweet Bandits“ in einem neuen Entwicklertagebuch vor.

Entwickler Sweet Bandits Studios und Publisher Tripwire Presents kündigen eine geschlossene Alpha für den mit Spannung erwarteten Stealth-Action-Multiplayer-Spionage-Titel DECEIVE INC. an. Spieler, die am geschlossenen Alphatest teilnehmen möchten, können über die Websites und sozialen Seiten der Partner Alienware, SteelSeries und MMOBomb einen Code erhalten.

Die geschlossene Alpha läuft vom 11. November um 14 Uhr EST bis zum 13. November um 20 Uhr EST und wird auf PC über Steam und den Epic Games Store verfügbar sein. Die Entwickler haben außerdem ein brandneues Entwicklertagebuch veröffentlicht, in dem das Team der Sweet Bandits Studios vorgestellt wird und wie sie dazu beigetragen haben, DECEIVE INC. zu einem lebendigen Multiplayer-Sneak’em Up mit einzigartigen Charakteren und Schauplätzen zu machen.

Wie im neuen Entwicklertagebuch beschrieben, hat Sweet Bandits Studios klein angefangen, mit nur zwei Studiochefs, die von einem Heimbüro aus arbeiteten, aber bald expandierte das Team, als weitere Mitglieder hinzukamen. Jedes Mitglied ist für die Arbeit im Studio verantwortlich, und die lebhafte Atmosphäre hat einen echten Sinn für Spaß entwickelt, der sich in der Arbeit niederschlägt. Die treibenden Prinzipien des Studios kulminierten in seinem ersten Titel, DECEIVE INC., der charismatische Superspione und spannendes, aufregendes First-Person-Stealth-Gameplay zu einem wirklich einzigartigen Multiplayer-Erlebnis vereint.

DECEIVE INC. versetzt euch in die Welt der Spitzfindigkeiten und ihr arbeitet für ein privates Unternehmen, das das komplette Monopol auf dem internationalen Spionagemarkt besitzt. Verkleidet euch als jeder (oder alles), den ihr im Handumdrehen trefft, greift auf hochmoderne Gadgets zu, von denen der Rest der Welt nur träumen kann, und setzt mächtige Fähigkeiten ein, die Hollywoods Superspione neidisch machen würden.

Aber ihr seid nicht allein. Die rivalisierenden Spione sind hinter demselben Ziel her, und jeder einzelne von ihnen ist genauso geschickt, gerissen und gut ausgerüstet wie ihr. Mischt euch unter, schnappt euch das Ziel und brecht aus. Am Ende kann nur ein Spion die Mission abschließen und den Gehaltsscheck erhalten, wenn er bei DECEIVE INC. arbeitet. Firmenpolitik.